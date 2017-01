Vai tev ir gadījies nonākt situācijā, kur otrs cilvēks, meistarīgi manipulējot, padara tevi par vainīgu visā notiekošajā tā, ka tu pat īsti nesaproti, kā viņam tas izdodas? "Econet" autori apkopojuši metodes, ar kurām tas tiek darīts. Iespējams, tu stāstītajā atpazīsi sevi.

Vai tu jūc prātā?



Ir tāds manipulēšanas paņēmiens, ko angļu valodā sauc par gaslighting. Visvienkāršāk to ilustrēt ar šādām frāzēm: "Nekā tāda nebija", "Tev tikai tā izlikās" un "Vai esi prātā jukusi?"

"Gazlaitings" ir viens no visviltīgākajiem manipulācijas paņēmieniem, jo ir vērsta uz to, lai izkropļotu un sagrautu tavu realitātes izjūtu. Tas saēd tavu spēju uzticēties sev pašam, un rezultātā tu sāc šaubīties par to, vai tavām sūdzībām par sliktu izturēšanos un pāridarījumiem vispār ir reāls pamats.

Ko iesākt? Lai veiksmīgi pretotos šim paņēmienam, ļoti svarīgi atrast "atbalstu savai realitātei" – dažkārt pietiek ar to, ka pieraksti notikušo dienasgrāmatā, izstāsti draugiem vai padalies ar atbalsta grupu. Palīdzība no malas vērtīga ar to, ka tā var līdzēt tev izrauties no manipulatora sakropļotās realitātes un palūkoties uz lietām patstāvīgi.

Projekcija



Projekcija ir aizsardzības mehānisms, ko izmanto, lai bloķētu atbildību par savām nejaukajām rakstura īpašībām un izturēšanos, pierakstot tās otram cilvēkam. Šādā veidā manipulators izvairās no savas vainas atzīšanas un atbildības par sekām.

Kaut arī mēs visi tādā vai citādā pakāpē izmantojam projekcijas, klīniskais speciālists Dr. Martiness–Levi, kurš pēta narcisma traucējumus, uzsver, ka narcisiem projekcija bieži kļūst par psiholoģiskās vardarbības formu. Piemēram,

patoloģisks melis var apvainot savu partneri melos,

nimfomāne sieva var savu vīru nodēvēt par brunču mednieku, mēginot šādā atkarībā "pieķert" tieši viņu,

slikts darbinieks savu priekšnieku var saukt par neefektīvu, lai izvairītos no godīgas sarunas par viņa paša darba ražību.

Risinājums? Neprojicē savu līdzjūtību uz destruktīvu cilvēku un nepieņem viņa indīgās projekcijas, kas vērstas uz tevi. Kā savā grāmatā "Aitas ādā" raksta manipulāciju speciālists Dr. Džordžs Saimons, sava godīguma un vērtību sistēmas projicēšana uz citiem var veicināt tālāku ekspluatāciju.

Spektra tālākajā galā esošie narcisi, kā likums, itin nemaz nav ieinteresēti pašanalīzē un pārmaiņās. Ir svarīgi pēc iespējas ātrāk saraut jebkuras attiecības un saiknes ar destruktīviem cilvēkiem, lai atspertos pret savu paša realitāti un sāktu sevi cienīt. Tev nav pienākuma dzīvot svešu disfunkciju kloākā!

Ellīgi bezjēdzīgas sarunas



Pietiek ar desmit minūšu strīdu ar narcisu, un tu jau nespēj saprast, kā vispār tajā iepinies. Tu tikai nepiekrīti kādam viņa nejēdzīgajam apgalvojumam, bet nu jau visa tava bērnība, ģimene, draugi, karjera un dzīvesveids ir aplieti ar mēsliem. Tas tāpēc, ka tava nepiekrišana ir pretrunā ar viņa maldīgo pārliecību, ka viņš ir visvarens un visu zinošs (un kas noved pie tā dēvētās narcisma traumas).



Vispārinājumi un tukšvārdīgi apgalvojumi



Narcisi ne vienmēr var palepoties ar izcilu intelektu – daudzi no viņiem vispār nav raduši domāt! Tā vietā, lai tērētu laiku un izburtos cauri dažādiem skatpunktiem, viņi izdara vispārinājumus uz jebkura tava izteikuma pamata, ignorējot tavas argumentācijas nianses un tavus mēģinājumus ņemt vērā dažādus viedokļus.

Vēl vienkāršāk ir piekarināt tev kaut kādu birku – tas automātiski pārsvītro jebkura tava apgalvojuma vērtību.

Lielākos mērogos vispārinājumi un tukši apgalvojumi bieži tiek izmantoti tādu parādību noniecināšanai, kas neierakstās nepamatotajos sabiedrības aizspriedumos, shēmās un stereotipos.

Šādas ikdienišķas mikroagresijas izpausmes ir tipiskas destruktīvām attiecībām. Piemēram, tu saki narcisam, ka viņa uzvedība ir nepieņemama, bet viņš tūlīt pat šauj pretī nepamatotu apgalvojumu par tavu pārjūtīgumu vai vispārinājumu no sērijas: "Tu vienmēr esi ar visu nemierā" vai "Tev nekad nekas nav pa prātam". Jebko tā vietā, lai pievērstu uzmanību reālajai problēmai.

Jā, iespējams, tu šad un tad esi gan saasināti jūtīgs... Bet tikpat iespējams, ka tavs pāridarītājs vairākumā gadījumu izrāda bezjūtīgumu un iecirtību.

Ko darīt? Neatkāpies no patiesības un centies stāties pretī nepamatotiem vispārinājumiem – tā ir tikai neloģiskas melnbaltas domāšanas forma! Aiz destruktīviem cilvēkiem, kas bārsta tukšvārdīgus apgalvojumus, nestāv vis visas cilvēces pieredzes bagātība, bet tikai viņu pašu ierobežotā pieredze komplektā ar uzpūstu savas vērtības apziņu.