Senatnē gandrīz visām tautām gads sākās pavasarī, Pavasara saulgriežos. Pavasara saulgriežus sauc arī par vienādībām, kad tumsa un gaisma ir līdzsvarā. Nosaukums "Lielā diena" uzsver šī laika nozīmīgumu. Latvisko Lielo dienu gatavojas svinēt dažādās Latvijas malās. Izvēlies ērtāko un pievienojies!

Uguns rituāls Pokaiņu mežā



Sestdien, 18. martā, plkst. 13.00, sāksies Lielās dienas rotāšanas pasākums LVM Pokaiņu mežā. Dziedās, rotāsies un rituālu vadīs grupa "Baltās dūjas" no Saldus un seno zināšanu glabātājs Baltais Vējš. Lielā diena tiks iedziedāta – ierotāta ar Saules dainām, Uguns rituālam ar saules gaismas "ieaušanu" savā šāgada nodomu audumā sekos rotaļas – putnu aicināšana, olu ripināšana, šūpošanās. Noslēgumā – Pokaiņu zāļu tēja un Lielās dienas mielasts.

Uz Katlakalnu mazgāt muti Daugavā



Lai vieglāk sagaidīt saullēktu, Katlakalna Tautas namā Lielās dienas sagaidīšana sāksies ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstīto Lielo stāstu nakti, kurā piedalīsies stāstnieki no visām Latvijas malām un arī no Lietuvas. Pasākuma rīkotāji sola, ka būšot ko dzirdēt gan jauniem, gan veciem, tāpēc, ja tev patīk stāsti, 17. martā no plkst.18.00 esi gaidīts klausītāju pulkā.

Savukārt 18. martā plkst. 6.00 no tautas nama sāksies kopgājiens uz atpūtas vietu "Nēģīši", kur tad arī notiks saules sagaidīšanas rituāli, gavilēšana, Lielās diena rīta uguns kuršana un mutes mazgāšana Daugavā. Tālākās svinības un šūpošanās – jau atkal pie tautas nama plkst. 8.00.

Brunčos uz Koknesi



Tautas garamantu glabātājas Māras Brantes domubiedri aicina Sauli sagaidīt Daugavmalā pie "Sidrabu" mājām Koknesē, 19. marta rītā plkst. 9.30 (jāierodas nedaudz agrāk). "Meteņos metām metus, nu jāsāk rosīties vieliskajā pasaulē. Rituālā lūgsim šīm iecerēm sākt piepildījumu, lūgsim Augstāko spēku un saulītes palīdzību. Saule mūsu tautai ir māmuliņa, un mammas taču nemāk atteikt, vai ne?" atgādina rituāla vadītāja Māra. Pēc rituāla būs iespēja piedalīties nodarbībā "Spīdi nu, saulīte!", izrunāt šā laika enerģētisko un praktisko nozīmi, iedziedāt Lielās dienas dziesmas, saules dziesmas.

Rituāla dalībnieki lūgti apvilkt siltus apavus, cimdus, cepuri un, ja ir tāda iespēja, – arī baltu vai gaišu seģeni. Lūgums dāmām rituāla laikā būt svārkos.

Pieteikt dalību rituālā un nodarbībā un uzzināt par nokļūšanu "Sidrabos" var pa tālruni 22319558.

Mutes mazgāšana Strenčupītē un pārgājiens pretī Saulei

Lielo dienu sagaidīt pēc sentēvu paražām aicina arī Jērcēnmuižā. Ja vēlies pievienoties, 19. martā plkst. 6:00 jābūt pie Jērcēnmuižas, no kurienes ar autobusu visi svinētāji tiks nogādāti līdz Strenčupītes sākuma, kur notiks kopīga mutes mazgāšana un saullēkta sagaidīšana.

Pēc saullēkta paredzēts pārgājiens mājup pretī saulei gar Strenčupītes krastu (maršruta garums 3,42 km), bet pavasara sagaidīšana folkmūzikas noskaņās turpināsies Mednieku namā un Jērcēnmuižas parkā. Visi ir aicināti ierasties ar pavasarīgiem gardumiem, lai kopīgi klātu Lielās dienas brokastu galdu. Neiztikt arī bez tradīcijām – svētku rīkotāji sola pēršanos ar pūpoliem, šūpošanos, dančus un dziesmas par sauli un pavasari, un arī pantāga gatavošanu.

“Ciemos gaidīts ikviens, kurš vēlas aizdzīt ziemas nogurumu un iešūpot pavasari! Gaisma ir atgriezusies! Aicinām piedzīvot, izjust un radīt sajūtas sev!” teic Strenču novada domes sabiedrisko attiecību praktikante Renāte Biezā.

Svētdien – uz Brīvdabas muzeju



Visbeidzot, arī Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā ir iespēja atgriezties pie senajām latviešu svētku tradīcijām – šūpoļu kāršanas, olu kaujām un putnu dzīšanas dziesmām. Protams, arī senās spēles un rotaļas ar folkloras kopām. Tas viss – 19. martā plkst. 13.00–16.00.