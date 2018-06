Kā Jāni sagaida pirtnieki un dziednieki Valleri

Tuvojoties saulstāvju laikam (un īpaši tad, ja piederi pie tiem, kam šie svētki nav tikai siers un alus), gribas uzzināt, kā Jāņa atnākšanu svin tie, kuri saprot šā brīža seno un dziļo jēgu. Varbūt no viņiem var pasmelties kādu ideju, kā savu šāgada jāņošanu padarīt maģiskāku, jēgpilnāku, atmiņā paliekošāku.

Jautāju, kā tas notiek sensētā Evertos – vietā, kur jau drīz atkal risināsies ezotērikas profesionāļu un interesentu iemīļotais festivāls – labu ļaužu sanākšana "Laika rata pietura Evertos". Pirtniece, dziedniece un astroloģe Kristīne Vallere ar vīru, pirtnieku Ivaru tur katru gadu rīko brangu pasākumu – ja Jāņa diena iekrīt darbdienā, tad sabrauc cilvēki 60–70, ja brīvdienā, tad vairāk. Protams, Valleri savu Jāņu rituālu veic pareizajā datumā – 21. jūnijā.

"Senākā tradīcija ir tāda, ka īsākajā naktī viss notiek ar, par un ap uguni – mēs turam uguni, lai sargātos no tumsas spēkiem, no ļaunajām raganām," skaidro Kristīne. "Un, vienalga, vai tā ir Jāņa nakts vai Ziemassvētki, tajā mirklī, kad ir tumsa, pieslēdzas "kreisie", tātad – tumsas spēki. Un, lai kā tur būtu, tu visu nakti "nodanco" ar šīm raganām un tumsas spēkiem, un tad, kad sagaidi no rīta saullēktu, loģiski, ej gulēt... Un to spēka dienu, kad saule ir vis-vis-visspēcīgākā, – to cilvēki parasti noguļ! Tāpēc mēs darām citādi – ejam ar Sauli to spēka dienu no paša saullēkta, un tas ir vēl grūtāk, nekā nodejot īsāko nakti!"

Līgotāji Evertu sētā sabrauc jau ap pulksten 4 no rīta, un pirmais rituāls ir doties uz upi mazgāties vai nopeldēties, lai uzticētu Ūdens stihijai aizskalot visu lieko, novecojušo, traucējošo.

Foto: Laura Grīnvalde

Pēc tam ir laiks rasas vākšanai (to jāņabērni vāc kreklos un palagos), zāļu lasīšanai un vainagu pīšanai, kā arī pirmo – Rītausmas vārtu atvēršanai, kas notiek ar ugunskura starpniecību. Kā zināms, rīta stundai zelts mutē, tāpēc šis ir vislabākais brīdis, kad izveidot nodomu visai dienai un tad dienas gaitā to enerģētiski un mērķtiecīgi stiprināt – gan ar zālēm, gan ar dziesmām un rituāliem. "Tu vari uzlikt savu uzstādījumu, teiksim – "gribu precēties". Un tad visu dienu stiprini šo mērķi – vāc atbilstošas zālītes, lai atrastu īsto cilvēku, peldies ūdenī – ļauj ūdenim aiznest projām visu veco informāciju, tātad atbrīvo sevi no vecajiem brūtgāniem un aizvainojumiem. Ar vecajām enerģijām un brūtgāniem ir arī tāds pirts rituāls, kurā tu atbrīvo sevi enerģētiskajā līmenī no vecām vibrācijām, lai tevī var ienākt jaunas. No rīta ir tas attīrošais posms, zenītā tu liec enerģijas maksimumu un piesaisti gaismu, un beigās – vakarā – tu to visu nostiprini, sak', tā tam būs būt!"

Šogad Saule Vēža zīmē ieiet un Saulstāvju punktu iezīmē pašā dienas vidū – pulksten 13.07, un tad Evertos vērsies Dienas spēka vārti – veselībai, labklājībai, auglībai. Tiks iekurts otrais ugunskurs. Šis ir laiks, kad parasti sien sieru, vāra nezāļu zupu, danco, iet rotaļās, muzicē un citādi vada laiku ar saulīti. Atvēlēti brīži arī meditācijai, lai rītausmā ieliktais nodoms "nepazaudējas".

Un tikai ap pulksten 18, kad diena iet mazumā, sākas gatavošanās lielajam Uguns rituālam, kurā vissvarīgākais elements ir pateicības daudzinājums. Nu ir laiks ietērpties krāšņākajos tērpos, pušķot ugunsvietu un sevi. "Saulrietā mēs palaižam uguntiņu tālāk – pa upi plostā. Tie kas vēlas, var pēc tam braukt kaut kur tālāk līgot, bet parasti jau tad vairs nav spēka..."

Jautāju Kristīnei, vai šajā gadā var piebiedroties ikviens jēgpilnu Jāņa dienu pavadīt gribētājs. Varot gan, ne velti informācija par svinēšanu un visu līdzi ņemamo ir ievietota www.everti.lv, bet lūgums gan paņemt līdzi visu tur minēto.