Ziemas saulstāvju rituāls, lai atbrīvotos no nevēlamā

Vecā gada pavadīšana un jaunā gada sagaidīšana ir mirklis, kas katram no mums raisa pārdomas, un tā ir mūsu iespēja izvērtēt aizvadāmā gada sasniegumus, veiksmes un neveiksmes un vismaz domās sev nospraust jaunajā gadā sasniedzamo un paveicamo. Katrs no mums pārdomā, kāds ir bijis pērnais gads un kā vēlamies iesākt jauno. Un katrs no mums to vēlas iesākt ar kaut ko gaišu, dvēseliski tīru un jaunu.