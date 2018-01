Vairs nevienam nav jāpierāda, ka rakstīšana ir efektīva un ekonomiska pašterapija. Tā noder dažādos gadījumos, sākot ar apjukumu vai drūmu noskaņojumu un beidzot ar depresiju un psihoemocionālām traumām. Smagos gadījumos tā būs jāuzrauga kādam ārstam vai speciālistam, bet vienkāršās situācijās katrs pats sev krietni labi varam palīdzēt rakstot. Lūk, pāris rakstīšanas paņēmieni, kas apkopoti sabiedriskās iniciatīvas "Raksti sevi" ietvaros. Tie ir vienkārši, ekonomiski un paveicami katram, kas prot un spēj rakstīt.

Emociju dienasgrāmata. Katru dienu tiek pierakstītas piedzīvotās emocijas – gan pozitīvās, gan negatīvās. Emociju formulēšana vārdos bieži palīdz rast risinājumus dažādām problēmām un uzdevumiem.

Pateicību dienasgrāmata. Mērķtiecīga fokusēšanās uz pozitīvo. Var sākt ar vienkāršo – pateicību par rokām, kājām, darbu, draugiem. Bet lai pats sev neapniktu, ir vērts trenēt sevi katru dienu ieraudzīt kaut ko jaunu un neatkārtoties.

Sapņu dienasgrāmata. Nakts un nomoda sapņu / vīziju pierakstīšana ar vēlmi izmantot tos zemapziņas analīzei. Dažkārt no tā sanāk kāds labs stāsts, bet visa veida analizēšanas palīdzēs veikt kāds no terapeitiem.

Ekspresīvā jeb brīvā rakstīšana. Tiek pierakstīts tas, kas šobrīd notiek, kas traucē vai sāp. Var sākt ar "es jūtos...", "man nepatīk...". Nav īpašas vajadzības formulēt domas strukturētos teikumos – vienkārši rakstīt jeb izrakstīt, norakstīt nost no sevis. Vislabāk rakstīt uz lapiņām, tad apzināti pārlasīt un atlaist – sadedzinot vai noslīcinot. Bet var arī saglabāt vēlākai pārlasīšanai.

Vēstuļu rakstīšana. Personisku vēstuļu rakstīšana dzīviem vai mirušiem cilvēkiem, kuras parasti netiek nosūtītas. Var rakstīt arī kādai ķermeņa daļai vai objektam, piemēram, vīna pudelei. Vēstules var arī nosūtīt, ja pašam ir tāda vēlēšanās, un tad gaidīt vai negaidīt atbildi.

Ministāsti vai dzeja. Kāda konkrēta emocija vai notikums tiek ietverti poētiskā stāstījumā, vēlams ar sākumu un beigām (vai atvērtām beigām). Mākslinieciski orientētiem cilvēkiem dažkārt ir grūti koncentrēties uz sevi un rakstīt par konkrētām sadzīviskām lietām, tad labi noder abstrakcijas, foni, trešā persona u. c..

Rakstīšana mūzikas pavadībā. Klausoties skaņdarbu, sajust savas emocijas un pierakstīt tās. Citkārt gadās notvert kādu sižetu vai asociāciju, ko vēlāk var attīstīt stāstā. Labi noder arī kādu aizkustinošu dziesmas vārdu piefiksēšana un analīze – kas ir tas, kas tik ļoti sajūsmina vai sarūgtina.

Jautājumi un saraksti. Labs veids, kā sākt rakstīt tiem, kas nemīl rakstīt. Pierakstīt atbildes it kā elementāriem, tomēr sevī iedziļināties rosinošiem jautājumiem, piemēram, "mani kaitina...", "esmu noguris no...", "mani iepriecina...", "es justos labāk, ja pārtrauktu...", "mans vīrs / mamma / kolēģis ir...", "šobrīd visvairāk es vēlētos...".

Piecu minūšu teksts. Laba metode steidzīgajiem vai gadījumos, kad nav iespējams definēt – kas notiek, kas par vainu? Tiek uzlikts taimeris uz piecām minūtēm un mērķtiecīgi pierakstīts viss, kas asociējas ar problemātisko situāciju. Var rakstīt "autobiogrāfiju", "attiecības ar māti", "šodienu" u. c. Bet īsi, konkrēti, daudz nedomājot. Vēlāk pārlasot, var ieraudzīt vērtīgus atslēgas vārdus.

Atgriezeniskā saite. Pēc notikuma it kā paiet soli atpakaļ un pierakstīt to, kas ticis pārdzīvots. Piemēram, atbildot uz jautājumiem: "kas tikko notika?", "kā rezultāts ietekmēs nākotni?", "kā es ar to jūtos?", "ko es gribēju pateikt/izdarīt, bet neizdarīju?".

Rakstīšana ar uzdevumu. Ir daudz labu metožu, klasteru veidošana, vārdu grupēšana u. c. Vienkārša un interesanta ir 16 vārdu metode – lapas augšā tiek rakstīts problēmas nosaukums, piemēram, "attiecības ar..", "naudas pelnīšana" v.c. Tad lapas kreisajā pusē stabiņā vienu zem otra raksta 16 vārdus, kas ar to asociējas. Viegli, ātri, daudz nedomājot un neatkārtojot. Tad vārdus sāk grupēt pa divi, virzienā pa labi pierakstot jaunu vārdu, kas veido kopīgu asociāciju, apvienojot 1. ar 2., 3. ar 4. Un tā tālāk, tā izveidojot jaunu 8 vārdu stabiņu. Turpina pa labi apvienojot līdz 4, tad 2, tad vienam galvenajam vārdam. Pēdējie 2 un 1 tiek uzskatīti par galvenajiem atslēgas vārdiem.