1. Koncentrējies uz savu Dievišķo būtību. Sajūti skaistumu un mīlestību uz visu pasauli, kādu sajūt tavs augstākais ES. Dari to tik ilgi, kāmēr sajūti piesātinājumu. Tu esi dievišķais skaistums un beznosacījuma mīlestība pret šo pasauli! Tā tu piepildi sevi ar savu dievišķo būtību, ar to padarot sevi maksimāli neaizniedzamu jebkura veida negatīvajām enerģijām!

2. Sajūti sevi kā savu augstāko Es! Uz laiku aizmirsti savu cilvēcīsko būtību, šajā iemiesojumā. Pārstāj dalīt sevi cilvēciskajā un dievišķajā, kļūsti par vienotu veselumu!

3. Tagad iztēlojies varenus, sniegbaltus spārnus sev aiz muguras. Aktivizē visu savu iztēli, lai fizisku sajūtu līmenī sajustu tos sev aiz muguras! Spārniem jābūt tik lieliem, lai tavs fiziskais ķermenis pilnībā spētu tajos ietīties un paslēpties kā zem segas. Izbaudi šo sajūtu!

Zini, ka šie sārni spēj tevi pasargāt no jebkuras negatīvās enerģijas: no cilvēku negatīvajām domām, nelabvēlīgām astrālām būtnēm, egregoriem u. c.! Reiz "izaudzēti", šie spārni būs ar tevi vienmēr un paši – "automātiskajā režīmā" – pasargās no briesmām un negatīvās ietekmes gan no ārienes, gan no iekšienes: kad vajadzēs tevi pasargāt, tie atvērsies un apsegs tevi! Sajūti fiziko sajūtu līmenī šo spārnu vareno spēku! Sajūti to balti zeltaino starojumu.

4. Kad būsi beidzis meditāciju, nevajag spārnus "novākt", ļauj tiem darboties vienmēr, pat tad, kad tu par tiem nedomā un nodarbojaties ar savām ikdienišķajām lietām.

5. Pirmās dienās vēlams laiku pa laikam atcerēties par spārniem.

6. Regulāri, 21–90 dienu ilgumā, pa 30 minūtem dienā aktivizē spārnus. Tu pats sajutīsi, kurā brīdī spārni pilnībā saplūdīs ar tevi un sāks darboties patstāvīgi, reaģējot uz jebkurām negatīvām izmaiņām tavā tuvumā, un atvērties bez tavas apzinātās komandas.

7. Kad būsi spārnus pieaudzējis, tie ar tevi būs vienmēr, taču reizi mēnesī atkārto meditāciju, lai no jauna to uzlādētu, – tas pastiprinās to efektivitāti.

Spārni spēj dziedināt arī tavu iekšējo pasauli, transformējot tavas bailes, vainas apziņu, skumjas, naidu – visas negatīvās enerģijas, kuras esi sjutis, sajūti tagad vai sajutīsi visā pārdzimšanu ķēdē. Spārni ieskauj tavus fiziskos, emocionālos un mentālos ķermeņus visu pārdzimšanu laikā. Spārnu transformējošā, baltā enerģija caurstrāvo visus. Atļauj šim Spēkam transformēt visu Tumsu, kas tevi apņem, pārvēršot to gaismā. Vienkārši atļauj spārniem to darīt tavā vietā, netraucē tiem darboties! Skaties kā neitrāls novērotājs, neizrādot savu ieinteresētību notiekošajā!

Spārni spēs arī dziedināt. Tie apņem tavu ķermeni, lai to dziedinātu fiziski.

Tu vari dot spārniem pavēli, taču daudz efektīvāk tie darbosies, ja ļausi tiem pašiem dziedināt, lai tava ķermeņa enerģiju plūsmas pašas atjaunojas un sadziedē fiziskā ķermeņa ievainojumus, lai kādi tie arī būtu!

Spārni var palēnināt tava fiziskā ķermeņa novecošanu vai pat atjaunot to.

Vēl spārnus var izmantot, lai aktivizētu un harmonizētu čakras. Radi sevī šādu nolūku, izsauc spārnus, ļauj tiem darboties un vienkārši novēro, kā tie darbojas!

Spārnus var izmantot arī, lai palīdzētu citiem cilvēkiem. Tie var uzlabot arī tavas attiecības ar citiem cilvēkiem. Laikā, kad sarunājies ar kādu cilvēku, pietiek tikai apskaut viņu ar saviem spārniem!

Spārni vienmēr spēs tevi uzlādēt ar enerģiju Piesauc tos, kolīdz tev vajadzīgs spēks. Spārnus var izsaukt, domās nosaucot tos vārdā un atsaucot atmiņā ar tiem saistītās sajūtas.