Vai zināji, kā uzlabot karmu un dzīvi ar savas mājas un darba palīdzību? Vāstu Šāstra ir arhitektūras un interjera dizaina māksla, kas ir atnākusi pie mums no Indijas. Šī zinātne parāda, kā īpašums, kurā dzīvojam vai strādājam, ietekmē mūsu karmu uz labāku vai sliktāku. Pēc īpašuma formas, ieejas atrašanās vietas, numura un iekšējā plānojuma var noteikt, kas sagaida tā īpašnieku darbā un privātajā dzīvē.

Periods, kad cilvēka dzīvē ir gaidāmas lielas izmaiņas, parasti sakrīt ar jauna nekustamā īpašuma iegādi vai īri, pārvākšanos uz jaunu dzīvesvietu vai darbavietas maiņu, vai jaunu biznesa telpu iegādi.

Izvēloties labu nekustamo īpašumu, kas atbilst Vāstu principiem, var uzlabot savu karmu, savukārt pat labu karmu var pasliktināt ar pilnīgi Vāstu principiem neatbilstošu nekustamo īpašumu. Kā saprast, vai mājas ir labas karmas īpašums?

To ir viegli noteikt pēc pieciem laba Vāstu stūrakmeņiem:

Misija – savas dzīves sūtības pildīšana darbā un ikdienā;

Nauda – spēja piepildīt visas savas materiālās vajadzības;

Izaugsme – spēja mācīties un gūt pieredzi, dzīves mācību apzināšanās;

Veselība – mierīgs prāts, dzīvesprieks un enerģiskums;

Spēks – spēja pārvarēt ikdienas grūtības paliekot iekšēji stiprākam.

Katrs no šiem stūrakmeņiem ir svarīgs. Lai ikdienā pietiktu spēka un enerģijas mērķu sasniegšanai, lai justu, ka katra diena ir pavadīta ar nozīmi, lai zinātu savu vērtību un to, ka dzīvei ir jēga, ja to māk piepildīt ar sev svarīgiem notikumiem un to misiju, kāpēc katrs no mums ir piedzimis.

Jebkuram īpašumam ir jābūt taisnstūra formas, lai tas stimulētu visus piecus labas karmas stūrakmeņus. Ja trūkst kāda no stūriem, tātad dzīves sfēra, kas saistīta ar šo debespusi, cietīs no negatīvās karmas aktivizācijas.

Stūru iztrūkumu nozīme mājas plānā:

Z – problēmas biznesā, naudas zaudējumi, nespēja veidot jaunus kontaktus;

ZA – problēmas vīram un bērniem, kredīti, nespēja pieņemt pareizus lēmumus;

A – problēmas tēvam, zema pašpārliecinātība, neticība saviem spēkiem;

DA – problēmas seksā un attiecībās, zems enerģijas līmenis, dzīvesprieka zudums;

D – slēptā agresija, sievišķās un vīrišķās enerģijas disbalanss;

DR – atkarības, onkoloģija, materiālās problēmas, vīra zaudējums;

R – slinkums, nevēlēšanās uzņemties atbildību, bezdarbs;

ZR – problēmas mātei, stress, miega problēmas, bailes, emocionālā nestabilitāte.

Ja īpašums ir nenosakāmas formas vai, piemēram, trijstūra formas, tad realizēt savā dzīvē visus piecus Vāstu stūrakmeņus nebūs iespējams.

Vāstu darbavietā vai biznesā

Darbā un biznesā, atšķirībā no mājām, ir citi mērķi, vai, pareizāk sakot, tikai viens mērķis – un tas ir peļņas vai darba algas gūšana.

Darba vietā ar labu Vāstu darbinieki būs apmierināti ar atalgojumu un būs iespēja karjeras izaugsmei, klienti gribēs atgriezties un atkārtoti iegādāties preci vai pakalpojumu, savukārt uzņēmumam ir nodrošināta peļņa un attīstība.

Lai tas būtu iespējams, ir jāizvairās no Vāstu kļūdām, kuras visbiežāk ir sastopamas uzņēmumos, kuros kāds – darbinieks, klients vai uzņēmuma īpašnieks – cieš no materiāliem zaudējumiem vai citām nelabvēlīgam Vāstu sekām.

Pieci negatīvās karmas aktivizatori darbavietas telpās:

Tualete Z vai Z stūra iztrūkums – regulārs peļņas iztrūkums, naudas zaudējumi, uzņēmējdarbības izbeigšana;

Trijstūra formas zemesgabals vai īpašuma forma – nespēja izmaksāt kredītu, tieslietas un maksātnespēja;

DR ieeja telpās – regulāri naudas zaudējumi vai ienākumu neesamība, uzņēmējdarbības izbeigšana;

Telpas bez starpsienām, ar logiem uz visām debespusēm – strīdi starp kolēģiem, skaudība, veselības problēmas darbiniekiem;

Logi tikai uz D vai DR– konflikti, neapmierinātība, veselības problēmas darbiniekiem.

Ja mājās un darbā ir labs Vāstu, tad darba devējam un arī darbiniekiem sāk uzlaboties enerģētika un tiek aktivizēta labas karmas enerģija, nesot veiksmi visās dzīves sfērās. Tāpēc vienlīdz svarīgi ir labi justies gan darbā, gan mājās!

