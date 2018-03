Sudraba vanna

Visai iedarbīgs enerģijas papildināšanas veids ir sudraba vai medus vannas. Tās īpaši ieteicamas tiem, kas nonākuši vampīru gūstā un cieš no depresijas, no apātijas, kā arī tiem, kuriem pazeminātas organisma pretestības spējas. Šīs vannas paaugstina tonusu, ķermeņa enerģētiku, aktivizē visu organismu, kā arī normalizē enerģijas kustību pa enerģētiskajiem kanāliem.

Vannā ieliek dažus sudraba priekšmetus, ielaiž nedaudz ūdens un ļauj nostāvēties 8–12 stundas. Pēc tam sagatavo vannu peldei. Ūdenim jābūt nedaudz karstākam kā parastai peldei. Vannā jāpavada 20–25 minūtes. Ja jūtat ķermenī it kā vieglu kņudēšanu, tad sudrabs ir iedarbojies. Pēc vannas ķermeni nedaudz nosusina, bet var arī pavisam neslaucīt. Šādas vannas ieteicamas katru otro dienu.

Medus vanna

Nedēļas nogalē var izmantot medus vannas. Aptuveni 38 grādu siltā ūdenī izšķīdina 1–2 ēdamkarotes medus. Lielāks medus daudzums nav vajadzīgs, nav arī nekādas vajadzības ieziest ar medu ķermeni, kā to dažkārt iesaka. Medus vannā pavada 15–20 minūtes. Tā ir nomierinoša un spēcinoša procedūra, kas normalizē ķermeņa enerģētisko līdzsvaru un piepilda visus enerģijas pārvietošanās kanālus, likvidējot aizsprostojumus un vienmērīgi apgādājot ar enerģiju visu organismu. Ieteicamais kurss – 14 sudraba un medus vannas vairākas reizes gadā, kad jūtaties saguris un nomākts.

Dzīvības eliksīrs

Var izmantot arī šādu paņēmienu. Nepilnu puslitru avota ūdens uzkarsē līdz vārīšanās temperatūrai, bet uzvārīties neļauj, un ieber tajā zāļu tējas. Ja nav noteiktas receptes (piemēram, ēdamkarote piparmētru, ēdamkarote asinszāles, ½ ēdamkarotes mārsila, ½ ēdamkarotes baldriāna sakņu), var ļaut organismam pašam izvēlēties, kas tam visvairāk vajadzīgs. Kā to izdarīt? Noliec sev priekšā visas mājās esošās zālītes un paņem no tām, kuras intuitīvi jūti par visnozīmīgākajām, tik, cik intuīcija saka. Kopējais daudzums nedrīkstētu pārsniegt trīs ēdamkarotes. Pievieno vēl 1–2 šķēlītes citrona, 2–3 ēdamkarotes medus, 1–2 ēdamkarotes konjaka (tā vietā var izmantot degvīnu vai pat sarkanvīnu), pustējkaroti citronliānas, zeltsaknes vai žeņšeņa saknes, 2–3 rūpīgi sasmalcinātus valriekstus. Ļauj maisījumam ievikties siltā vietā 25–30 minūtes, tad pārlej citā traukā.

Nogulies uz grīdas ar galvu uz austrumiem vai dienvidiem, izplet rokas, izveidojot krustu. Sagatavoto maisījumu noliec blakus. Dažas minūtes atslābinies un centies aizmirst visus ārējos kairinātājus. Kad ārējā pasaule tev pārstāj pastāvēt, domās iztēlojies, kā tavā ķermenī ieplūst kosmosa enerģija. (Ir dažādas enerģijas strāvas: plūsma no augšas, no kosmosa lēnām iziet caur cilvēku un sasniedz zemi; cita strāva plūst no zemes cauri cilvēkam un izzūd kosmosā; ap cilvēka enerģētisko apvalku plūst gan vertikālas, gan horizontālas strāvas, piesātinot ar enerģiju biolauku. Tāpēc kosmosa enerģija cilvēkā ieplūst gan caur pēdām, gan caur galvu, gan caur muguru, gan caur plaukstām.)

Pēc minūtes iedzer vienu malku sagatavotā maisījuma un iztēlojies, ka esi ieņēmis dzīvības enerģiju. Tad atkal minūti uzņem kosmosa enerģiju caur visu ķermeni, pēc tam – malks dzēriena. Tā turpini, līdz trauks tukšs.

Piecēlies tu jutīsies pilns vitālās enerģijas, būs pazudis viss satraukums un aizvainojumi.

Šo paņēmienu ieteicams lietot pēc ilgstošas negatīvas enerģētiskās iedarbības un pirms neizbēgamas tikšanās ar enerģētiskajiem vampīriem. Tava enerģētika spēs pretoties jebkādiem uzbrukumiem.