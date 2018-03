Virtuves altāris – kā tas var vairot tavu pārticību?

Daudziem cilvēkiem altāris saistās ar kristiešu baznīcu vai austrumu reliģijām, bet arī rietumu neopagānismā dažādi altāri ir izplatīts prakses veids. Nav jāpieder ne pie kāda specifiska garīgā novirziena, lai izveidotu altāri, jo tas ir universāls un vecs kā pasaule. Altāris ir specifiska vieta, kas iekārtota ar mērķi koncentrēt pozitīvo enerģiju vienkopus, lai piepildītu kādu mērķi, piemēram, uzlādētu priekšmetus, atgādinātu sev par nepieciešamību pēc garīgās prakses, strādātu ar dažādiem gariem–palīgiem un citiem mērķiem.

Parasti tiek veidots galvenais altāris, uz kura atrodas visi galvenie, nespecifiskie rituālie priekšmeti. Var arī izvēlēties izveidot dažādu specifiskus altārus – senču altāri, guļamistabas altāri, altāri specifiskiem gariem vai dievībām, kā arī virtuves altāri. Nav nekādu ierobežojumu, cik altāru mēs iekārtojam mājās, piemājas teritorijā un kaut vai darba vietā! Galvenais nosacījums ir – nevienu no tiem neaizmirst, neapkraut ar liekām mantām un atcerēties vienmēr tam piesaistīt enerģiju, kā arī to attīrīt kā fiziskajā plānā no putekļiem, tā enerģētiskajā no ikdienas negatīvajām enerģijām.

Virtuves altārī ir apvienoti visi maģijas veidi, kas saistīti ar labklājību, auglību, mājas drošību un aizsardzību, ģimenes saticību, mājīgumu un omulību. Šā altāra galvenā būtība ir piesaistīt mājai pozitīvās enerģijas, lai visa saime justos droši, lai būtu dienišķā maize un jumts virs galvas, lai valdītu saticība. Virtuves altāra mērķis ir radīt mājās tādu vidi, lai gribētos atgriezties, lai pēc garas un nogurdinošas darba dienas būtu vieta, kur atgūt spēkus, un lai darbs nestu augļus.

Kur būtu labākā vieta virtuves altārim?

Virtuves altāri, kā nosaukums vēsta, veido virtuvē, taču pastāv arī īpašs pavarda altāris, kuru izvieto pie dzīvas uguns avota, ja tāds mājās ir, piemēram, plīts vai kamīna, un dažreiz tos mēdz apvienot. Tad šis altāris var atrasties arī ēdamistabā vai lielajā saimes istabā – dzīvojamajā istabā, tomēr ne visās mājās ir dzīvā uguns, tāpēc parasti tomēr to iekārto virtuvē. Tādu ir iespējams izveidot pat komunālajā dzīvoklī, ja ir tikai viena istaba. Galvenais ir mērķis – miers un saticība, labklājība un drošība, kas var noderēt kā ģimenei, tā vientuļam cilvēkam.

Foto: Līga Ezera

Veidojot altāri, vispirms izvēlas atbilstošu debespusi. Tradicionāli virtuves altāri izvieto pret dienvidiem, rietumiem vai dienvidrietumiem, bet arī austrumu un dienvidaustrumu puses ir derīgas. Ja iespējams, labāk neizvietot virtuves altāri pret ziemeļiem, tomēr ne vienmēr no tā iespējams izvairīties. Debespušu maģija ir svarīga, bet labāk virtuves altāris pret ziemeļiem, nekā nemaz. Jāņem vērā, ka ne visās telpās iespējams izvēlēties patīkamāko debespusi, jo jārēķinās ar durvīm, logiem un citiem apsvērumiem. Vietai jābūt tādai, lai tu varētu ērti pieiet pie altāra. Vislabāk, ja tā ir kāda brīva plaukta vai galda virsma, uz kuras iespējams skaisti un ērti izkārtot visu vajadzīgo. Tomēr dažreiz altārus iekārto arī atvilktnēs vai pat kurpju kastēs, ja nav iespējams tos veidot atklāti.

Iekārtojums un "rekvizīti"

Tālāk izvēlamies altāra segu – galdautu vai tamborētu sedziņu. Nopērkamas arī speciālas altārsegas ar maģiskajiem simboliem, bet derēs arī mīļās vecmāmiņas izšūta sedziņa. Visam, kas atrodas uz virtuves altāra jāizstaro siltums, mājīgums un bagātība.

Parasti izvēlas zemes krāsas siltos toņos – oranžu, zaļu, sarkanu, brūnu, smilšu vai zelta krāsu. Mūsdienās ir izplatītas pilnīgi baltas vai arī vēsos toņos iekārtotas virtuves. Protams, ka tas asociējas ar higiēnu, un mēdz teikt, ka zilās un violetās virtuvēs mazāk gribas ēst, bet enerģētiski tās ir virtuves iekārtojumam nepiemērotas krāsas. Tad būtu vēlams vismaz virtuves altāra iekārtojumā izvēlēties kādu siltāku toni vai akcentu, kas asociējas ar diviem galvenajiem virtuves altāra elementiem – Zemi un Uguni. Tiem būtu jābūt pārstāvētiem arī visā pārējā altāra iekārtojumā, bet šādām maģiskām praksēm vienmēr vajag pieiet no personīgā un radošā skatījuma.

Zemes elementu tradicionāli pārstāv dekoratīvs, apaļš un vēderains katls, kas ir arī auglības un veselības simbols. To noteikti nedrīkst atstāt tukšu! Tajā var glabāt kvēpināmās zālītes, skaistus akmentiņus, izveidot tajā krājkasīti sīknaudai vai piepildīt ar veselīgām zāļu tējām.

Uguns elementam parasti tiek atvēlēta speciāla svece, kuru iededz pārticības rituālu laikā un arī, gatavojot ēdienu.

Var izvēlēties arī citus simbolus – māla pentaklu Zemei vai eļļas lampiņu Ugunij, bet dzīva uguns uz šā altāra ir nepieciešama, sevišķi tad, ja mājās nav īsta pavarda.

Tālāk altāri papildina ar visiem pārticības, miera un saticības simboliem, kādus vari iedomāties. Ļauj sev brīvu vaļu, jo tas ir tavs altāris, kuram ir jāraisa pozitīvas asociācijas tieši tev, nevis kādam citam. Kāds vēlēsies kastaņus, vēl kāds – košus kaltētos ziedus. Kādam patiks glezniņa ar kluso dabu, citam – fotogrāfija no īpaši bagātīga mielasta. Populāri ir arī pīti groziņi, kuros ievieto kaut ko veselīgu vai glītu.

Altāris prasa rūpes

Tas ir jāuztur tīrs, brīvs no putekļiem, uz tā jādedzina sveces, un ļoti labi darbojas arī smaržas. Īpašas virtuves altāra smaržas ir baziliks, timiāns, majorāns, ķimenes, kanēlis un krustnagliņas. Var izmantot gan ēteriskās eļļas, gan smaržkociņus, gan arī uz tā žāvēt svaigus augus. Var piesaukt arī Mājas garu un tieši šeit pasniegt tam mielastu. Īpašos svētkos Mājas garam un pārticības gariņiem atstāj kaut ko no svētku mielasta, sevišķi tas jāatceras Miķeļos un Ziemassvētkos. Par to, ko darīt ar ziedojumu no rīta, domas dalās. Vieni avoti iesaka to pašiem apēst, jo tas ir svētīts ēdiens, citi iesaka to atstāt kaut kur dabā putniem un kukaiņiem.

Virtuves altāris vieta, kur veikt visu mazo, bet spēcīgo mājas maģiju. Tas ir mājas auglības enerģijas centrs, kuru vajag arī ik pa laikam attīrīt, nomazgājot ar sālsūdeni vai apsmidzinot ar ēteriskajām eļļām – priedi, kadiķi vai anīsu. Tad altāris palīdzēs ienest mājās mieru, saticību un pārticību.

Ja altāris ir uzlādēts ar pārticības enerģiju, uz tā var iesvētīt arī sāli un garšvielas, ko likt pie ēdiena.

Ja altāris ir uzlādēts ar pārticības enerģiju, uz tā var iesvētīt arī sāli un garšvielas, ko likt pie ēdiena.