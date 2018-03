Otrajā pirts piegājienā jeb Otrā gara rituālā notiek vēl dziļāka elpceļu tīrīšana un sildīšana – līdz plaušu alveolām. Šajā procesā no elpceļiem tiek izvadīti toksīni, putekļi, nikotīns. To var pielīdzināt sāls kameras procedūrai. Notiek bronhu un plaušu attīrīšana. Procesa laikā izmantojam sāli, kas sajaukts ar piparmētru eļļu vai mentolu un propolisu.

Procesa sākums ir līdzīgs iepriekšējam – ķermeņa uzsildīšana līdz sviedriem, taču šoreiz sildīšana ir intensīvāka: sildām arī muguru, pirtsmīļiem noliecoties uz priekšu un silto gaisu novadot aiz muguras un to izperot.

Tad ņemam pirts telpā uzsilušo sāli un pārberam no vienas bļodas otrā. Veicot šīs darbības, sāls smalkie kristāli paceļas gaisā un kopā ar siltā ūdens tvaika pilieniņiem nokļūst elpceļos, tādējādi tos dezinficējot un attīrot. Procesā nedrīkst izmantot smalko sāli! Pārējie sāls veidi pēc pirtnieka izvēles un gaumes – Himalaju rozā sāls, jodētā vai vārāmā rupjā sāls – visi šie veidi ir pielietojami. Var veidot arī maisījumu. Sāls procedūrā pirtsmīlis kārtīgi ieelpo sāls putekļus, propolisu un ēteriskās eļļas (eikalipta, piparmētru, rozmarīna, dižegles) vai mentolu, kas pievienoti sālim. Procesu ar sāli atkārtojam trīs reizes.

Pēc ķermeņa elpceļu attīrīšanas seko skrubēšana – ārējais ķermeņa attīrīšanas process. Var izmantot jau gatavu skrubi ar augiem un sāli, var izmantot tīru sāli, var izmantot sāls un sodas maisījumu. Ja kāds no dalībniekiem nevēlas ar sāli skrubēties, to, protams, var izlaist vai piedāvāt sāls vietā izmantot, piemēram, cukuru vai arī tikai augus.

Ja pirtsmīļu pulciņš kuplāks, katrs dalībnieks sevi noskrubē pats un palīdz kaimiņam pa labi vai pa kreisi noskrubēt, piemēram, muguru. Pirtnieks noskrubē katram dalībniekam kāju pēdas un kājas līdz ceļiem.

Kāpēc vispār nepieciešama skrubēšanās?

Šā procesa pamatmērķis ir attīrīt ādu no atmirušajām šūnām, kas ir atmiekšķējušās un kļuvušas viegli atdalāmas no ādas jau pirmā rituāla laikā, tādējādi veicinot šūnās vielmaiņas procesus. Tas ir īpaši noderīgi gan skābekļa un minerālsāļu uzņemšanai, gan toksīnu izvadīšanai no zemādas slāņiem, kas intensīvāk notiek tieši siltumā, kad tie tiek ar sviedru palīdzību izvadīti uz āru. Āda pēc skrubēšanas kļūst gluda un zīdaina, uzlabojas pašsajūta un rodas sajūta, ka noņemts liekais smagums no ķermeņa. Ir notikusi gan iekšēja, gan ārēja attīrīšanās, papildus talkā ņemot gan ēteriskās eļļas, gan augus. Bonusā tiek notīrīta arī negatīvā informācija, stress, kas ikdienā “pielīp” ēteriskajam ķermeni! Ja gadījumā nav pieejams nekas no iepriekš minētā (augi, eļļas, propoliss, mentols), iedarbība ir gluži tāda pati, arī iztiekot tikai sāli.

Pēc procedūras kādu brīdi vēl var uzkavēties pirts telpā, taču pamazām tie, kas jūt, ka ir gana, var iet arī ārā skaloties.

Pēc šīs procedūras obligāti jāsatīra pirts telpa, lai sāls un augu atliekas nepaliek uz lāvas. Jāsatīra arī no grīdas visi augu/sāls atkritumi, telpa jāizvēdina, lai var pilnvērtīgi novadīt nākamo posmu.

Pa to laiku pirtsmīļi atkal padzer siltu tēju un/vai istabas temperatūras ūdeni, pārrunā iespaidus. Nenāks par ļaunu arī kādas spēcinošas uzkodas – svaigi vai žāvēti augļi, ogas, medus. Ja ir tāda iespēja, tie, kas to ir raduši darīt, pēc šāda procesa var doties arī uz baļļu vai skaloties zem auksta ūdens, vai iet sniegā, taču tas ir jādara pirtnieka klātbūtnē!

Trešā gara rituāls dvēseles sakārtošanai

Pēc brīža var doties Trešajā pirts gara rituālā, lai attīrītu un sakārtotu mentālo daļu, cik katrs no dalībniekiem tam ir gatavs ļauties un atvērties – dvēseli, apziņu. Dalībnieki katrs atrod sev vēlamāko vietu uz lāvas. Nav obligāti jāsēž vienā un tajā pašā vietā, var mainīties ar vietām, atkarībā no pirts pieredzes un tābrīža sajūtām – tuvāk vai tālāk no krāsns, zemāk vai uz augšējās lāvas, pretim pirtniekam vai pa diagonāli no krāsns. Katrā no vietām būs atšķirīgas izjūtas, iespaidi atkarībā no tā, kādas slotu kustības izmanto pirtnieks un kā “staigā” Gars pirtī.

Šajā posmā es vadu meditāciju pirts telpā, un katrs no dalībniekiem strādā individuāli, savas iztēles robežās, veidojot tēlus apziņā un ļaujoties procesam. Mēdzu izmantot dažādus "palīgefektus" – strādāt ar dažādām slotām, skaņu, ūdeni, tvaiku. Var izmantot saberztus ledus gabaliņus vai ko citu atkarībā no meditācijas tēmas, kuru pirtnieks pārzina un var uzburt vizuālās ainas, aizvedot dalībniekus iztēles ceļojumā.

Meditācija ilgst apmēram 15 minūtes, tad atkal visi dodas ārā, noskalo sviedrus un atpūšas, pārrunā iespaidus. Šeit sarunām varam veltīt vairāk laika, lai katram būtu iespēja padalīties ar saviem iespaidiem.

Ceturtā gara rituāls – pēriens

Visbeidzot viss ir gatavs pēriena fāzei jeb Ceturtā gara rituālam.

Pie ieiešanas pirtī pirtsmīlis izvēlas slotiņu, kuru izmantot rituāla laikā. Pirtnieks uzmet garu, izlīdzina (novada to līdz pirtsmīlim) un iepazīstina ar slotiņām. Tad atkal notiek muguras izsildīšana ar tvaiku, un vadu procesu, stāstot, kura no ķermeņa daļām, kuras locītavas ar slotiņu jāizsilda. Katrā punktā sildīšana notiek apmēram 10 sekundes, paņemot silto gaisu un ar slotiņu novadot to līdz locītavai un apņemot locītavu ar slotiņu un to izkustinot. Sākam no kājām, ejam uz augšu līdz gurniem, beigās – rokas no plaukstām uz augšu, krūšu daļa.

Kad locītavas izsildītas, var sākties pēriens, kur pirtsmīļi noper viens otru un sevi. Pēc pēriena atkal visi dodas ārā no pirts telpas, noskalojamies un pārrunājam iespaidus. Ja gadījušies izturīgāki pirtsmīļi, sildīšanos un pašpērienu var atkārtot vēlreiz.

Visbeidzot, kārta pienākusi atpakaļsaitei – enerģijas apmaiņai. Visi ieejam pirtī, var arī durvis uz pērtuvi atstāt vaļā, gars vairs netiek mests. Šoreiz pirtnieks klusē, bet runā visi pirtsmīļi, dalībnieki, pēc kārtas pastāstot pāris vārdos par ieguvumu, daloties ar sajūtām un pasakot paldies pirts Gariņam.

Protams, ka kopumā process ir atkarīgs no pirtnieka darba paņēmieniem. Nav divu vienādu procesu vai pērienu. Arī šo var dažādot atkarībā no tā, kādas īpašas vēlmes ir pasākuma dalībniekiem.

Iespējams arī iešanu pērtuvē padarīt par īpašu rituālu: pirmais iet iekšā visvecākais pirtsmīlis, vai tieši otrādi – visjaunākais un tādā pašā kārtībā arī iet ārā. Ja ir kāds jubilārs, tad var pasūtīt īpašu pirtnieka pērienu; viņam arī priekšroka slotu un vietas izvēlē, arī ūdens struktūras izmaiņa var notikt ar īpašu uzsvaru, piemēram, uz jubilāra vēlmēm.

Viens no iedarbīgākajiem veidiem, kurā iespējams apvienot daudzpusīgas metodes, kas palīdz cilvēkam iegūt garīgu līdzsvaru, apmierinātību un fizisku veselību, nenoliedzami ir pirts rituāls, tāpēc atliek tikai izvēlēties savu pirtnieku, vienoties par apmeklējuma laiku un ļauties mirkļa burvībai, veltot laiku sev.

Veselā miesā vesels gars! Lai top, Gaismā un Mīlestībā!