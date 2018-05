Foto: Shutterstock Orākuls.lv |

"Ir kāds princips, ko esmu iemācījies no šamaņiem: esmu to adaptējis, papildinājis un iekļāvis savā garīgās takas gājuma kodā – nevis par spīti, bet mūs apņemošās modernās pasaules labā. Tas balstīs uz viedu trīs vārdu aforismu, kas nācis no Amazones: itin viss ir zāles," savā grāmatā "The Sacred Science" raksta Niks Polici. Turpinājumā – fragments no šī darba.