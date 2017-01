Februāris ir viens no šā gada sarežģītajiem mēnešiem, kad Saules un Mēness aptumsumi var krasi un neatgriezeniski izmainīt figūras uz dzīves šaha galdiņa. Tikai bez panikas – viss, kas notiek, var būt arī uz labu! Visspilgtāk to var izjust Lauvas un Zivis, īpašs astroloģiskais fons būs arī Ūdensvīriem un Jaunavām, ne velti horoskops iesaka saglabāt skaidru galvu un vairīties no provokācijām.