Vai ir iespējams paredzēt, cik uzticams būs draugs, zinot vienīgi viņa dzimšanas datumu (vai pat tikai zodiaka zīmi)? Profesionāli astrologi iebildīs, ka ar to vien nepietiek, un viņiem būs taisnība, tomēr kaut ko jau var pateikt arī tikai pēc Saules zīmes, un astrologs Jurijs Zubanovs to ir (jāatzīst, visai nesaudzīgi) izdarījis. Izrādās, šis tituls pienākas pie Zemes sihijas piederošajiem Vēršiem, Jaunavām un Mežāžiem, bet "komplektā" nāk arī savi trūkumiņi.

Visuzticamākie cilvēki ir Zemes zīmes, viņiem var uzticēt visus noslēpumus. Viņi nenodos un nevienam neipļāpās. Kaut arī viņi nespēs dot lielisku padomu, bet kā klausītāji ir ļoti labi. Pirms kaut ko izdarīt vai pasākt, viņi padomās divreiz, jo ir ļoti apdomīgi. Taču no šīs domāšanas nekas daudz nemainās.

Milzīgs Zemes zīmju mīnuss ir muļķība, paredzamība un slinkums. Visietekmējamākās zīmes. Ja Uguns zīmes aizķer spilgta bildīte, un viņi padodas interesei, vai tas patiesi ir tik spilgti un lieliski, tad Zemes zīmes var "paķert" uz pilnīgām blēņām, viņus var aptīt ap pirkstu ar vienu vārdu.

Ļoti lētticīgi, tāpēc ļoti smagi un uz ilgu laiku apvainojas, kad saprot, ka ir vienkārši izmantoti. Varbūt pat uz visiem laikiem. Tāpēc, pirms apmānīt Zemes zīmi, padomā, vai tiešām vēlies pazaudēt šo cilvēku uz visiem laikiem.

Šīs ir visļaunatminīgākās zīmes – atceras visu. Viņiem ir ļoti laba atmiņa, pat tad, ja viņi apgalvo – ek, tas bija sen, viss jau pārgājis. Tā nav, viņi atceras visu, gan labo, gan slikto. Ja esi viņiem aizšķērsojis ceļu, tad obligāti pienāks diena, kad viņi atmaksās.

Vairāk nekā citas zīmes pakļauti depresijai, pastāvīgi visas problēmas nes sevī, ļoti noslēgti, atvērsies tev vienīgi tad, kad būs pilnīgi pārliecināti par tevi.

Ideālas zīmes ģimenes izveidei. Ģimene viņiem ir visa pamatu pamats, vieta, kur ir labi un ērti, un kur problēmas tiek atrisinātas. Nav spējīgi uz krāpšanu, ja ir pastāvīgs partneris. Maz runā un izdomā, fantāziju kā tādu principā nav.

Visu dzīvi ļoti bremzē un bieži palaiž garām savu brīdi, un, kad saprot, ka vilciens ir aizgājis, vaino visā sevi.

Pakļauti sabiedrības viedokli: kā apkārtējie teiks, tā arī viņi darīs. Vienmēr ieklausās kādā, tikai ne paši sevī. Par etalonu vienmēr kļūst vecāki: ar ko nodarbojas viņi, ar to arī vairākumā gadījumu nodarbosies Zemes zīme, tāpēc izcilu cilvēku Zemes zīmju vidū ir ļoti maz.

Ja Zemes zīmju dzīvē noticis kaut kas nelāgs, teiksim, nav izdevušās attiecības, paies ļoti ilgs laiks, līdz viņi atkal iesaistīsies kādās attiecībās.

Tic pasakām. No šejienes viņiem spēcīgi attīstītā augstsirdība, tieksme palīdzēt, ticība dotajam vārdam. Ļoti labsirdīgi un naivi. Velti gaidīt no viņiem pirmo soli, ja tas bijis vienkārši strīds. Pasper pats pirmo soli viņiem pretī.

Ļoti piesaistās apkārtējiem cilvēkiem. Ļoti grūti šķiras no cilvēkiem un ielaiž savā dzīvē jaunus. Vienmēr spēcīgi pārdzīvo, jebkurā situācijā tā ir nedrošības un neirozes izpausme. Vienmēr atrodas spēcīgākas zīmes meklējumos, kas palīdzētu viņiem tikt galā ar sarežģījumiem un sasniegt harmoniju. Mīl gulēt. Ir nosliece uz apaļumu.

Runājot par saderību, Zemes zīmes ideāli papildina Ūdens zīmes, kas dod viņiem spēku nepadoties un nezaudēt dūšu. Pareizi izvēlēta zīme dos ļoti labu rezultātu. Tikai papildinot Zemi ar Ūdeni, var būt pārliecināts par panākumiem. Ūdens zīmes cauri mūžam ir vislabākie Zemes zīmju palīgi.

Ideāla Zemes zīmju savienība būs:

Vērsis–Vērsis

Vērsis–Jaunava

Vērsis–Vēzis

Vērsis–Skorpions,

Jaunava–Skorpions,

Jaunava–Vēzis,

Vērsis–Svari,

Mežāzis–Mežāzis,

Mežāzis–Zivis.

Vēja (gaisa) zīmes pilnībā sadzen Zemes zīmju pārstāvjus putekļos (izņemot vienīgi Svarus). Gaisa zīmes uz dzīvi iedarbojas ļoti tracinoši, jo itin visā ir pilnīgs pretstats, taču tieši tāpēc šķiet tik pievilcīgi.

Vērsis ir vislabākā zīme ģimenes izveidošanai. Daudzējādā ziņā viņš līdzinās Mežāzim, taču atšķiras ar to, ka prot piekāpties un atzīt savas kļudas. Tajā pašā laikā Vērsis ir zodiaka visvienkāršākā un visnaivākā zīme. Tava komunikācija vai centieni viņu vai nu aizrauj, vai neaizrauj. Pati galvenā Vēršu iezīme ir ieklauīšanās citu viedokļos, viņiem tas ir ļoti svarīgs. Pirmām kārtām tas saistīts ar nedrošību. Visdumjākā zīme un tajā pašā laikā – visuzticamākā attiecībā uz krāpšanu. Ļoti greizsirdīga.

Jaunava – ļoti manipulējama zīme. Pastāvīgi visu pārspīlē, bet tajā pašā laikā ir apdomīga un (atšķirībā no Vērša un Mežāža) nav stūrgalvīga, nav tik nelokāma savos lēmumos, pamatā viņu vada pašas intuīcija, nevis kāda cita viedoklis. Jaunavas zīmei intuīcija ir attīstīta labāk nekā citas maņas, ļoti bieži šie ļaudis prot pareģot savu nākotni. Sapņotāji, vairāk par visiem tic pasakām. Vislabsirdīgākā zīme, vienīgā no Zemes zīmēm, kas spēj piedot un nav spējīgi uz atriebību (atkal atšķirībā no Vērša vai Mežāža).

Mežāzis – viscietākā un ietiepīgākā zodiaka zīme. Vienmēr dauzīsies pert sienu – vai nu, kamēr to sagraus (kas gan notiek galēji reti), vai arī, kamēr atkāpsies. Bet atkāpties neprot, tāpēc visu mūžu mīņājas uz vietas, nezinot, ko darīt tālāk. Nekad nedarīs to, ko iesaka tuvinieki, bet rīkosies tieši pretēji. Nekad nevienam ne par ko nepiekāpsies. Ja tā ir viņa manta, tad viņējā, un nevienam citam nav ļaut tai pieskarties. Privātīpašnieks. Ļoti aizkaitināms, īpaši attiecībā pret Gaisa zīmēm. Ja viņu nav sapratuši ar pirmo reizi, viņš neko neskaidros, vienkārši aizies ar kaudzi nejauku domu galvā. Visslinkākā zīme: kamēr nepienāks galējais "vārīšanās punkts", nekādas kustības neizpildīs.