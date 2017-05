Gaisa zīmes – Dvīņi, Svari un Ūdensvīri – ir visgudrākās zīmes. Vismaz tā savā apgalvo astrologs Jurijs Zubanovs . Šo zīmju pārstāvji visus pamāca un dod vitāli svarīgus padomus. Ja tev vajadzīga palīdzība, dodies pie Gaisa zīmēm, vērtīgu risinājumu saņemsi tikai no viņiem. Taču šīs ir arī visnodevīgākās zīmes. Kādas vēl? Lasi tālāk!

Viņu galvenās iezīmes ir spontanitāte, neparedzamība, pastāvīga vides maiņa, izklaidība, steidzīgums, apsēstība. Gaisa zīmes ir visnoslēpumainākās, tāpēc arī šķiet tik pievilcīgas, īpaši Uguns zīmju acīs.

Redz, Ugunij kaut kas ir jādara, lai pievērstu sev uzmanību, bet Gaisa zīmes ir interesantas pašas par sevi. Tas saistīts ar to, ka viņas ne pēc kādiem priekšrakstiem nevadās, spēj uzņemt valodu par jebkuru tēmu un ar jebkuru cilvēku, pateikt kaut ko tādu, ko neviens nebija gaidījis. Pastāvīgi brīnās par visu, tāpēc viņiem labi saskan ar Uguns zīmēm, kuras mīl pārsteigt. Jo specīgāka Gaisa zīme, jo vairāk noslēpumu tā sevī glabā.

Šīs zīmes pastāvīgi pilnveidojas, uzzina daudz jauna, no šejienes arī viņu kaislība uz ceļojumiem, atklājumiem, mīklu atminējumiem, nepiekrišana vispārpieņemtajam. Viņi vienmēr atradīs atbildes uz jebkuriem jautājumiem un pierādīs savu redzējumu ar izdomātiem piemēriem. Viņu pievilcība slēpjas tajā, ka Gaisa zīmes daudz zina, vienmēr mīl strīdēties (īpaši Dvīņus pārstrīdēt nav iespējams). Viņi rada interesi par sevi pirmām kārtām ar savu noslēpumainību. Tas arī tāpēc, ka Gaisa zīmēm ir vislabākā fantāzija: viņi izdomā visu, nes savus vārdus pa priekšu domām. Vienmēr steidzas un mīl melot. Taču, ja Dvīņi, piemēram, melo neviļus un pat neaizdomājas par to, tad Ūdensvīrs konkrēti zina, ka samelojis un kāpēc to darījis. Viņus viegli noķert pie vārda.

Gaisa zīmēm ir ļoti laba atmiņa, tāpēc viņi necenšas atcerēties, ko runā, uz ko viņus arī pastāvīgi pieķer Zemes zīmes. Viņi neatceras to, ko nav būtiski paturēt galvā, tāpēc nebrīnies, ja šodien ir īpašs datums (piemēram, jūsu pirmā randiņa diena), bet viņš to pat neatminas.

Gaisa zīmes pastāvīgi runā, sola, bet ļoti reti noved sasolīto līdz rezultātam. Tas saistīts ar impulsivitāti: viņi pieķeras visam, ko redz, grib visu tūlīt un uzreiz. Tāpēc arī reti kaut ko dzīvē sasniedz, jo viņiem viss ātri apnīk.

Strauja garastāvokļa un interešu maiņa ir šīs zīmes milzīgais mīnuss. Gaisa zīmes nekam nepiesaistās. Viņi ir vientuļnieki pēc dabas, labāk jūtas, būdami vieni. Viņi strauji ielaužas kāda dzīvē, savaldzina, un viss – pazūd, ne par ko īpaši neaizdomājoties. Pēc tam atkal uzrodas tā, it kā nekas nebūtu noticis. Gaisa zīmes dzīvo šajā mirklī un traucas uz nākotni, ko paši rada, bet pagātne viņiem neeksistē. Viņi mīl visu vienmēr sākt no sākuma.

Atšķirībā no Zemes zīmēm, viņiem raksturīga pastāvīga apstākļu maiņa. Viņi pārbrauc no vienas vietas uz citu, pastāvīgi maina darbu, grib kaut ko jaunu, taču ne tāpēc, lai gūtu uzmanību (kā Uguns zīmes), bet gan pašpilnveides labad. Gaisa zīmēm viss dzīvē dodas viegli. Šīs ir visveiksmīgākās zīmes, jo īpaši Svari. Viņi īpaši augstu nevērtē to, kas ir pašlaik, – ne lietas, ne cilvēkus, neko. Šodien viņiem ir viss, bet rīt nav nekā, bet tas viņus ne nieka nebiedē, tieši otrādi – iedvesmo. Iedvesma Gaisa zīmēm ir pati spēcīgākā narkotika. Ja kāda zīme, teiksim, Strēlnieks, pastāvīgi pārsteigs un iedvesmos Ūdensvīru, tad Gaisa zīme savu dzīvē panāks.

Vienlaikus šīs ir arī pašas nodevīgākās zīmes: mīl tenkot, viņiem piemīt straujš raksturs, taču, atšķirībā no citām zīmēm, ļoti ātri norimst. Visemocionālākie. Maz guļ un ir slaidas miesas būves.

Viena no vissvarīgākajām lietām Gaisa zīmēm ir sāncensība. Nekas viņus tā neuzbudina kā konkurences gars. Kad viņi sasniedz izvirzīto mērķi, teiksim, savaldzina cilvēku, visa interese tūlīt izgaist, un viņi paši pazūd. Tāpēc, lai noturētu Gaisa zīmes savā tuvumā, pastāvīgi jāuzkurina viņu interese.

Starp citu, visām Gaisa zīmēm ir nosliece uz alkoholismu.