Katrai zīmei ir savi plusi un savi mīnusi, sava saules staros omulīgi meditējošā un sava "knaibles draudīgi klabinošā" puse. Piedāvājam koncentrētu kopsavilkumu par šā laikposma jubilāriem – Vēža zīmes pārstāvjiem*.

Kad Vēzis jūt apdraudējumu, nekāda labā satikšana ar viņu neiznāk, tāpēc labāk kontaktus veidot Vēža teritorijā – viņa mājās, vietā, ko viņš labi pārzina un kur bez pūlēm var atrast slēptuvi.

Vēža slēptuvē, kā likums, ir krājumi – taču drīzāk tā ir nevis nauda, bet gan "atomkara krājumi" mantu un produktu formātā. Vēzis negaida, lai tu viņam dāvinātu dārgas rotaslietas, taču no tiesas novērtēs, ja piepildīsi ar produktiem viņa ledusskapi.

Nemēģini pārliecināt Vēzi, ka kaut kas no viņa pārvaldībā esošā jau sen ilgojas pēc, atvainojiet, vēstures mēslaines, jo Vēzis labi atceras, no kurienes katrs priekšmets nācis, un no sirds pieķeras savai iedzīvei, piešķirot tai teju vai emocionālu vērtību.

Vēl viens Vēža jājamzirdziņš ir vēsture, kas nereti izpaužas melnajā un baltajā sarakstā (vēlams, protams, iekļūt otrajā). Abus sarakstus Vēzis zina no galvas. Ja būsi iekļuvis baltajā, labāka un rūpīgāka drauga par Vēzi neatrast, viņš tevi atbalstīs, kā mācēdams, un Vēža paspārne kļūs par omulīgu patvērumu arī tev.

Vēzi kaitina: nepieciešamība iztērēt mantu un produktu krājumus, dzīvot svešās, īrētās vai pagaidu mājās.

Vēzi iepriecina: iespēja dalīties atmiņās, apgaismot kādu ar savu unikālo pieredzi.

Iekšējā nepieciešamība: harmoniska ģimenes dzīve.

Plusi: pacietīgs, spēcīgi izjūt citu cilvēku emocijas, līdzjūtīgs, gādīgs, devīgs, ģimenisks, piemīt laba atmiņa. Mīl ilgi un dziļi.

Mīnusi: pārmēru jūtīgs, depresīvs, ilgi atceras pāridarījumus. Viņa labo sirdi nereti izmanto.

* Jāņem vērā, ka par tipisku Vēzi kādu var nosaukt vien tad, ja viņa dzimšanas kartē šajā zīmē papildus Saulei ir vismaz divas planētas un/vai uzaustošā zīme (ascendents) ir Vēzī.