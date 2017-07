Tavā horoskopā var izlasīt daudz ko, arī to, kāda tipa vīrieši tev šķiet pievilcīgi. Marss ir tā planēta, kura iezīmē tādu vīrieti, uz kuru noskaņojusies tava zemapziņa. Tas saprotamā veidā izklāstīts vietnē "Astro-school.org", un secinājumus var izdarīt pat astrologs–iesācējs. To, kādā zīmē tavā horoskopā atrodas Marss, noskaidro, piemēram, šajā vietnē

Marss arīdzan rāda, kādas metodes tu izmanto savu vēlmju sasniegšanai, un iezīmē tava libido līmeni.

Sievietes kartē Marss simbolizē:

zemapziņā glabāto ideālā vīrieša tēlu,

kaisles tipu (gan pašas, gan partnera),

erotiskos priekšstatus,

tās enerģijas raksturu, kas izraisa seksuālu vēlmi.

Tādējādi Marsa novietojums sievietes kosmogrammā rāda, uz kādu vīrieša enerģētikas tipu viņa ir noskaņojusies. Savu dziļāko erotisko priekšstatu izpratne izgaismo daudzas dzīves pretrunas. Ja partneris tiks izvēlēts vienīgi ar prātu, bez zemapziņas vajadzību vērā ņemšanas, šāda savienība, protams, ir iespējama, taču tajā nebūs pilnīgas harmonijas, enerģētiskās un seksuālās savstarpējās saprašanās, apmierinājuma.

Marss katrā konkrētā zodiaka zīmē stāsta par tādām vīrieša izpausmēm, kā:

viņa darboties gatavības pakāpe,

mērķa sasniegšanas metode,

fiziskās enerģijas līmenis,

seksuālās vilkmes un kaisles spēks,

seksuālās pašizpausmes tips.

Atkarībā no Marsa novietojuma tavā kartē var pateikt, cik izlēmīgam, uzstājīgam un pat agresīvam būtu jābūt tavam ideālam. Bet varbūt viņam jābūt miermīlīgam un diplomātiskam. Marsa pozīcijas analīze dod atslēgu uz savu kaisles un aplidošanas modeli. Patiesības pēc piebildīsim, ka pilnīgākam prieksstatam jāaplūko arī Venera, Mēness un Saule.

Izskatot Marsu 12 zodiaka zīmēs, atgādināsim, ka runa ir par tavu zemapziņas tēlu, nevis to vīrieti, ko tu esi uzbūvējusi apziņā!

Marss viesos pie Auna mudina šāda planētu novietojuma īpašnieci atdot priekšroku "taisnvirziena" vīrietim, kurš gatavs piedzīvojumiem un riskam, neatkarīgai personībai. Darbīgs, kaislīgs, pašpārliecināts uzņēmējs, sportists, karavīrs – lūk, šādu sieviešu magnēts.

Vērša Marss astrologam vēsta par sievietes spēju gadiem gaidīt piemērotu vīrieti. Viņas zemapziņas ideāls – finansiāli nodrošināts un juteklisks vīrietis, respektabls, privātīpašniecisks. Viņu vilks pie tiem, kuri prot aplidot un apdāvināt savu sievieti.

Sievietes ar Marsu Dvīņos ideāls ir zinātkārs cilvēks, atvērts visam jaunajam un spējīgs izklaidēt savu dāmu. Viņš ir pati sabiedrības dvēsele. Ļoti labi, ja tāds vīrietis būs ne tikai asprātīgs, bet arī ietvers sevī kādu noslēpumu.

Marss viesos pie emocionālā Vēža runā par maigu, romantisku un mājas mieru mīlošu tipāžu. Ideālā gadījumā šim vīrietim jābūt bruņiniekam, vienmēr gatavam mierināt, palīdzēt un parunāties "pa dvēselēm". Tādu sievieti velk pie vīrieša, kurš nav agresīvs, toties ir līdzcietīgs un zemapziņā alkst pēc virsvadības.

Atrodoties Lauvas zīmē, Marss sievietes kartē reaģē uz spilgtiem vīriešiem, kas bieži grozās prožektoru gaismā. Šādam vīrietim jāprot atstāt iespaidu, labi jāģērbjas, jābūt kaislīgam, ugunīgam un dāsnam. Šīs sievietes vīrietim jāstāv uz pjedestāla, bet nekādā gadījumā viņš nedrīkst aizskārt sirdsdāmas patmīlību.

Marss Jaunavā runā par konservatīvu, disciplinētu, tīrīgu un kārtīgu vīrieti. Viņu nevar nosaukt par īpaši kaislīgu, toties viņš vienmēr ieradīsies palīgā praktiskos jautājumos. Tas ir diezgan kautrīgs vīrietis, kurš izceļas ar intelektu, vērīgumu un apķērību.

Marsam Svaru zīmē vajadzīgs vīrietis, ar kuru var biežī runāt par savstarpējām attiecībām. Šādām sievietēm patīk kulturāli, inteliģenti, labi audzināti, gudri vīrieši. Ideālā gadījumā – arī izskatīgi. Viņas vilina artistiska, daiļrunīga vīrieša tēls, kurš attiecībās gatavs uz vienlīdzību.

Marss Skorpionā liek šāda novietojuma īpašniecei tiekties pie pašpārliecinātiem, emocionāliem, spēcīgiem vīriešiem. Runa te ir par kaislīgu, enerģisku, savas jūtas un tieksmes atklāti demonstrējošu tipu. Viņš ir asu izjūtu un pārdzīvojumu cienītājs. Šāds vīrietis, tiesa gan, var izcelties arī ar izteiktu greizsirdīgumu.

Strēlnieka Marss sievietes kartē runā par tieksmi uz vīriešiem, kuri spēj viņai palīdzēt pilnveidoties. Šādai sievietei gribas augstas morāles partneri, kuram tuvi ideāli, filosofija un godīguma koncepts. Viņas pievelk enerģiski, optimistiski vīrieši ar spēcīgu ķermeņa uzbūvi un Napoleona cienīgiem plāniem nākotnei.

Marss Mežāža zīmē stimulē sievieti vērst uzmanību uz praktiskiem cienījam statusa vīriešiem. Šādām sievietēm patīk nopietni, ambiciozi, veiksmīgi, ieturēti un savaldīgi vīrieši. Tas ir ietekmīga, tomēr dižmanīga vīrieša tips, kurš skopi demonstrē savas seksuālās vēlmes.

Marss Ūdensvīrā runā par sievieti, kurai svarīgi, lai tiktu cienīta viņas tieksme pēc personīgās brīvības un oriģinalitātes. Viņa meklē tādu vīrieti, kurš ir atvērts seksuāliem un partnerības eksperimentiem, dumpinieks, oriģināls savās izpausmēs. Tajā pašā laikā viņai patīk vīrieši, kas iet kopsolī ar laiku un modes tendencēm. Runa ir par mūsdienīgu, jautru, harizmātisku un gudru vīrieti – sabiedrības dvēseli.

Marss Zivju zīmē apraksta juteklisku, romantisku, radošu sapņotāju un ideālistu. Viņš mierīgi varētu būt mākslinieks, mūziķis, personība "ne no šīs pasaules". Tādām sievietēm, no vienas puses, patīk introverti, atkarīgi, melanholiski un uzupurēties spējīgi vīrieši. Bet, no otras puses, viņas velk pie gana spēcīgām personībām, kas spējīgas aktīvi aizstāvēt mīlestību. Paradokss...