Iepriekšējo reizi Saturns Mežāža zīmē bija no 1988. līdz 1991. gadam.

Šoreiz Saturns iegriežas zīmē, kurā tas jūtas kā mājās, un tur pilnībā spēs paust savas dabiskās īpašības.

Mežāzis astroloģijā ir hierarhijas un izpildvaras zīme. Tam raksturīga spēja smagi, neatlaidīgi un ilgstoši strādāt, tas ir apveltīts ar milzīgu gribasspēku un teicamām organizatora dotībām. Mežāzis tiecas pēc materiāliem sasniegumiem, taču emocionālā ziņā ir nopietns, korekts un atturīgs.

Saturns, savukārt, pārstāv vēlmi pēc kārtības, formas un drošības. Tas piešķir pienākuma apziņu un atbildības sajūtu, mudina strādāt, lai sevi pilnveidotu, palīdz kļūt sociāli atbildīgākam, bet atklāj arī bailes, kas liek justies nepilnvērtīgam. Saturns ir ierobežojumu simbols.

Atgādināšu, ka Saturns pārvalda šādas jomas: celtniecību, likumdošanu, darbu organizēšanu un administrēšanu, lielo biznesu, kaulus un locītavas, arheoloģiju, nekustamo īpašumu, lauksaimniecību.

Ko mēs varam gaidīt, kad notiek divu tik nopietnu enerģiju mijiedarbība?

Nu ko, esi gatavs uzstādīt augstus un tālejošus mērķus! Un visu, ko dari, dari labi.

Lielākās šā perioda vērtības būs neatlaidība, pacietība, spējas veltīt sevi darbam, koncentrēšanās uz vienu – vissvarīgāko mērķi, kā arī augsta darba efektivitāte.

Tā kā gan Saturns, gan Mežāzis grib cieņu, tad cilvēki būs gatavi vairāk strādāt, lai to saņemtu. Tāpat cieņā būs cilvēki, kas nopietni un atbildīgi dara savu darbu un ir savas jomas profesionāļi.

Lai sasniegtu mērķus, būs jāiegulda neatlaidīgs darbs. Viegla ceļa meklētājiem šis var būt sarežģīts posms.

Šis laiks atstās lielu iespaidu uz cilvēkiem, kas ieņem vadošus amatus, vada savu biznesu, darbojas celtniecībā, lauksaimniecībā un ar derīgajiem izrakteņiem.

Varam atkal gaidīt uzplaukumu celtniecības sfērā, paaugstināsies iespēja atklāt kādus derīgus izrakteņus.

Pieaugs pieprasījums pēc kvalitatīvām precēm. Kvalitāte kļūs svarīgāka par kvantitāti. Cilvēki kļūs ekonomiskāki un negribēs tērēt naudu par nevajadzīgām lietām.

Ietekme gaidāma arī valstisku organizāciju līmenī. Dažādu iemeslu dēļ var mainīties valdības sastāvs, var notikt ministru rotācijas. Var tikt pieņemti jauni likumi, rasties jaunas kontrolējošas organizācijas u.tml.

Taču Saturns Mežāzī nav ne agresīvs, ne haosu nesošs – tas ir orientēts uz saglabāšanu, tāpēc šāds Saturns karus nenes (tam vajadzīgi citi planetārie rādītāji), jo ir tendēts uz būvēšanu, organizēšanu un sakārtošanu, nevis uz sagraušanu. Vietēja rakstura nemieri gan ir iespējami, bet tādi, kas saistīti ar cīņu par ietekmi un ietekmes sfēras dalīšanu, bet ar domu sakārtot.

Privātpersonām ieteicams aktīvi pievērsties savas karjeras veidošanai, un ir būtiski izvērtēt, vai tā joma, kurā ieguldi savu enerģiju, vispār ir tava un vai tajā ir perspektīvas. Jo Saturns Mežāzī – tie ir tālejoši mērķi un smags darbs. Jāpajautā sev, vai es gribu darīt tieši šo konkrēto darbu. Saturns gribēs, lai mēs pierādām, vai esam kaut kā vērti, un tas mudinās mūs aktīvi strādāt. Aktuāla būs arī saukšana pie atbildības par neizdarītajiem darbiem.

Bet visā šajā nopietnībā un darba dunā jāseko līdzi, vai nepametam novārtā savus mīļos cilvēkus, vai emocionālās vajadzības netiek aizstumtas kaut kur tālākā plānā. Vēlams arī nejaukt profesionālo dzīvi ar mājas dzīvi.

Saturns Mežāzi vedinās saprast, ka bēgšana no atbildības – tā nav brīvība, ka no kļūdām nav jābēg, bet jāmācās no tām. Saturns Mežāzī liks atteikties gan no nereāliem sapņiem, gan no nepamatotiem kompleksiem un pievērties patiesajām vērtībām.

Arī attiecībās cilvēki vairāk orientēsies un nopietnām un ilgtermiņa saistībām un savstarpēju cieņu. Uz randiņiem ieteicams nākt laikā un būt atbildīgiem un godīgiem attiecībās ar savu otro pusīti!

Mērķi vajadzētu izvēlēties vienu vai divus, nevis izšķiest sevi dažādos virzienos.

Bet jārēķinās arī, ka Saturns mums parādīs mūsu vājās vietas, lai mēs saprastu, kurā virzienā sevi jāpilnveido un jāattīsta. Mežāzis simbolizē cīņu, kas jāizcīna un neatlaidīgu darbu, bet šī cīņa beidzas ar uzvaru un ilgtermiņa rezultātu. Neatlaidība tiks atalgota, pat ja līdz "algai" būs ilgi jāgaida. Gan Saturns, gan Mežāža zīme ir saistītas ar vecumu, tāpēc aktuāli kļūs jautājumi, ko es darīšu vecumdienās, kā es dzīvošu, kur būs mana pensija.

Tā kā Saturns šajā zīmē rada locekļu nekustīgumu, ieteicams vairāk nodarboties ar stiepšanās vingrinājumiem vai jogu. Lielāka vērība jāpiegriež kaulu veselībai, ādas un zobu stāvoklim.