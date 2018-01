Kad pusnakts nositis divpadsmit, debesjums iezaigojas tūkstoš un vienas krāsas niansēs, un ikviena no tām noteikti ir aizķērusi teju katra visrūpīgāk noslēpto dvēseles stīgu. Kad kalendārs pāršķir jaunu lapu un atsāk laika atskaiti, noteikti arī tev radusies vēlme pāršķirt lapu savā dzīvē un iepūst tajā otro elpu.

Un kāpēc gan ne? Šomēnes tavi sapņi un vēlmes var realizēties straujāk nekā citkārt – pārmaiņu vēji var uzpūst stiprāk, kas, savukārt, tev dos labu iespēju ielēkt diezgan veiksmīgā vagonā.

Ja ar pakausi sajutīsi sev apkārt notiekam interesantas lietas, tad žigli sapako koferus un esi starta gatavībā ieķerties astē kādam lolotam sapnim.

Nebaidies mainīt dzīves apstākļus, izkāp no komforta zonas un pamāj ardievas vecam gadam, vecām programmām, novecojušiem stereotipiem. Atdzimsti un sajūti sevi! Sajūti un elpo vienā ritmā ar savu sirdi un seko sapņiem! Tev noteikti izdosies ieviest savā dzīvē būtiskas pārmaiņas, ja vien pārstāsi dzīvot citu dzīvi, ja vien pārstāsi būt par to, kas neesi.

Ja reiz nolemsi līdz ar jauno kalendāro gadu sākt jaunu dzīvi, uzmanies ar nepārdomātu tiltu nodedzināšanu – rīkojies ar sirdi, jo tiltus nodedzināt ar viegli, bet kļūdas labojumu veikt var neizdoties. Atceries par saviem mīļajiem, par tiem, kuri tev svarīgi – tuviem un tāliem, lieliem un maziem. Sāc šo gadu ar sakārtotām attiecībām! Varbūt ir vērts ar kādu izrunāties? Varbūt jau sen kāds ir pelnījis kādu siltu vārdu vai klusu apskāvienu? Vai varbūt ir vērts atvērties otrajai pusītei un ļauties tam, ko var sniegt mīlošas divu cilvēku attiecības? Maigi un ar mīlestību izslīdi cauri janvāra burvībai!

Darba un finanšu joma var prasīt vairāk uzmanības sīkām detaļām, atsevišķi jautājumi var risināties lēnāk vai pat iesaldēties. Te nebūs vietas emocijām – aukstasinība, strukturēts un vēss prāts būs janvāra sabiedrotie. Ja vēlies, lai šajā jomā būtu kārtība, saglabā mieru un lūkojies vismaz trīs soļus uz priekšu.

Nereti, lai kaut kas piepildītos, atliek to ievēlēties no visas sirds, palaist to Visumā un ļaut, lai pasaule sadodas rokās un tev palīdz. Tā arī šoreiz – nenovērtē savus sapņus par zemu. Padomā, kas līdz šim ir paveikts, lai tos piepildītu? Un kas ir tas, ko vēl vari paveikt? Neplūc vecus laurus, tiem nav pievienotās vērtības, jo tas patiesais sulīgais auglis tevi vēl tikai gaida! Izmanto šo laiku gudri! Apzinies to, ko vēlies, un apzināti ej uz savu mērķi! Tev tas noteikti izdosies!

Atceries, ka ne jau kalendāra datums izmainīs tavu dzīvi, bet gan tava vēlēšanās, attieksme un darbošanās izvēlētajā virzienā! Bet, ja Jaunais gads tev ik gadu nostrādā kā papildu dopings jaunas nodaļas sarakstīšanai, tad nevilcinies ilgi, jo šāda apņemšanās parasti ātri apsīkst, bet nākamreiz šāda iespēja tev, iespējams, būs tik pēc gada!

Lai izdodas viss iecerētais!