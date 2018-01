Foto: Shutterstock Orākuls.lv | Līga Pommere

ķīniešu metafizikas konsultante | pommere_liga@inbox.lv

No visiem gada mēnešiem Vērsim atvēlēts janvāris. No visām 24 diennakts stundām Vērsītis valda no pulksten 1 līdz 3. Kāds viņš ir? Ceļamies augšā vienos naktī un ejam laukā janvārī. Kādēļ saku – laukā? Gan ķīniešu metafizika, gan tās daļa astroloģija, balstīta uz dzīvās dabas novērojumiem, to neprognozē, sēžot biroja krēslā ar labi ieregulētu kondicionieri. Kāda daba, kāds gadalaiks – tāds arī šis austrumu dzīvnieks piemeklēts, lai raksturotu gan notikumus, gan arī cilvēka raksturu.