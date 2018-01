Pavisam drīz (ja gribam būt precīzi – 20. janvāra rītā pulksten 5.09 pēc Rīgas laika) Saule atstās Mežāža zīmi un iesoļos Ūdensvīrā, kur pavadīs laiku līdz 18. februāra vēlam vakaram. Kas šajā posmā jāņem vērā katrai zodiaka zīmei atsevišķi un mums visiem kopā?

Pirmām kārtām tas, ka Ūdensvīra zīmē Saule nejūtas labi (astroloģijā to dēvē par izraidītu). Ūdensvīra zīmes pārvaldnieks Urāns ir revolucionārs, disidents, neierastu ceļu gājējs, un gluži loģiski, ka dumpiniekam un karalim (Saulei) ir nesamierināmas pretrunas. Aktuālākās tēmas, ko Saule šajā laikā izgaismos – biedrošanās un apvienošanās uz līdzīgu ideju un brīvprātības pamata.

Venera, kas Ūdensvīra zīmē paguva ieiet jau 18. janvārī un uzturēsies tur līdz 11. februārim, atbalstīs mūsu izvēles par labu šīs zīmes principiem, jūsmos par brīvdomīgām, varbūt pat ekscentriskām lietām un caur pirkstiem raudzīsies uz etiķeti un dažādām normām, uzskatot, ka likumus katrs raksta sev pats.

Februārī līdz pat Saules "Ūdensvīra tūres" beigām šajā zīmē būs arī žiglais Merkurs, paplašinot mūsu intelektuālās robežas, mudinot apspriest savas idejas ar līdzīgi domājošajiem.

Visas minētās planētas gribot vai negribot nonāks konfliktējošās attiecībās ar Jupiteru, kurš atrodas Skorpinā, un tas tikai kāpinās ambīcijas un vairos dumpiniecisko garu tur, kur nobriedusi "revolucionārā situācija". Tam visam pa virsu – aptumsumu koridors no 31. janvāra līdz 15. februārim.

Kā tas viss ietekmēs katru zodiaka iemītnieku?

Auns

Ūdensvīrs ir Aunam draudzīga zīme, un planētu pulcēšanās tajā viņam ir pa prātam un dzīvi drīzāk atvieglo, radot draugu pleca sasajūtu, nekā kreņķē. Saules aptumsums šajā ziņā var kādu akcentu pārkārtot, taču diezin vai tas izvērtīsies lielā drāmā.

Vērsis

Jupiters, kas lielāko gada daļu Vērsim liks vēlēties vairāk, no vienas puses, un Ūdensvīrā esošās planētas – no otras, rāmajam lopiņam radīs vairāk stresa nekā prieka, un, kaut arī aptumsumi netrāpa tieši "pa pieri", Vērsis atviegloti uzelpos, kad viss minētais bariņš pārvāksies uz Zivīm.

Dvīņi

Viena no zodiaka zīmēm, kam Ūdensvīra laikposms ies pie sirds, būs tieši Dvīņi – viņiem informācijas apmaiņa, kontakti un dažādas tamlīdzīgas aktivitātes ir kā medusmaize. Dvīņiem pa prātam arī Ūdensvīra piedzīvojumu gars un iespēja noslēgt kādu darījumu.

Vēzis

Pēc dabas būdams visai konservatīvs, Vēzis drīzāk gribēs saglabāt esošo kārtību, nekā taisīt revolūcijas vai iesaistīties trakulīgās kompānijās. Vēlams nenokļūdīties un Mēness aptumsuma iespaidā nepieņemt kādu kardinālu lēmumu, kas varētu ietekmēt Vēža biznesu.

Lauva

Kad lielāka planētu aktivitāte notiek Ūdensvīra zīmē, Lauva biežāk nokļūst situācijās, kur par savu uzvaru jāpacīnās, sava taisnība jāpierāda un nevar tik brīvi dalīt karaliskās pavēles, kam visi pārējie pakļautos. Īpaši saudzīgām Lauvām jābūt partnerattiecību jomā.

Jaunava

Jaunavai patīk organizēt un plānot, un, kaut gan viņa ir arī gana elastīga, tomēr aptumsumu vai ķēķa dumpju izraisītas pēkšņas plānu maiņas viņai krīt uz nerviem, tāpat kā apelēšana pie draudzības. Vērts darba dunā neaizmirst rūpes par savu veselību.

Svari

Svariem Ūdensvīram raksturīgā ņemšanās šķiet simpātiska, cik tālu tā turas pieklājības robežās. Katrā ziņā tā dod impulsu kaut ko radīt, piedzīvot, varbūt pat pēkšņi un svelmaini iemīlēties. Ja Svari nesadomāsies, ka tā ir mīla uz mūžu, tad varētu būt krāšņs laiks.

Skorpions

Šā gada favorītam Skorpionam šis ir viens no visizaicinošākajiem laikposmiem, kad viss gluži tik gludi neiet no rokas, un šoreiz iebildumus (pēc Skorpiona domām – nevietā) var sagaidīt no pašiem tuvākajiem ģimenes locekļiem. Nesakaitē situāciju līdz kariņam!

Strēlnieks

Pēc iepriekšējiem pāris gadiem tādi nieki kā aptumsumi Strēlnieku nespēj izsist no līdzsvara, un Ūdensvīra zīme viņam ir gana draudzīga. Var gadīties, ka Strēlniekam pašam par pārsteigumu ienāk prātā sākt (vai pārtraukt un sākt pavisam citu) mācību kursu.

Mežāzis

Konservatīvajam Mežāzim mazliet svaiga skatījuma pat varbūt nāktu par labu – tas, iespējams, palīdzēs veselīgāk paraudzīties uz tām situācijām, kam aptumsumi nāks pielikt punktu. Kaut kas var mainīties Mežāža kontā un maciņā. Vai uz labu – to redzēs pēc laika.

Ūdensvīrs

Lai nu kuram, bet Ūdensvīram par garlaicību šajā laikā sūdzēties nenāksies, taču vienlaikus arī Saules aptumsumu uz savas ādas izbaudīs tieši viņš. Raibu raibs laikposms ar aktīvu plosīšanos un vēsu realitātes dušu nobeigumā (tā vairāk tiks zīmes beigās dzimušajiem).

Zivis

Par Zivīm jāteic, ka iekšējā dzīve viņām šajā laikā, visticamāk, būs intensīvāka nekā ārējā, un apkārtējā viļņošanās mazāk ietekmēs viņu peldējumu. Brīnišķīgs laiks, kad izcelt no zemapziņas skapjiem apputējušus skeletus un atvadīties no tiem uz visiem laikiem.