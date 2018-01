2018. gadā gaidāmi pieci aptumsumi: trīs daļēji Saules un divi pilni Mēness aptumsumi, pirmais no tiem – pilns Mēness aptumsums 31. janvārī. Tas notiks Vēža zvaigznājā (pēc Rietumu astroloģijas – Lauvas astroloģiskajā zīmē). Maksimālā fāze ir pulksten 15.27 pēc Rīgas laika. Aptumsumu laiks mūsu dzīvē ir bagāts ar pārmaiņas izsaucošiem notikumiem, tie ir dziļi transformājoši periodi, par ko vērts parunāt sīkāk.

Jāņem vērā, ka aptumsumu ietekme sākas jau apmēram divas nedēļās iepriekš. To ietekmē pastiprinās hroniskas slimības, psihiskās kaites. Aptumsumu laikā tu vari nokļūt kādā sarežģītā situācijā, bieži aptumsumi nes sev līdzi pēkšņas pārmaiņas. Tie var maldināt uztveres spējas, provocēt uz nelietderīgu un spontānu darbību, spēku vai līdzekļu pārtēriņu. Tamdēļ aptumsumi nav labs laiks jaunu lietu sākšanai!

Toties aptumsumu koridors (periods starp Saules un Mēness aptumsumiem) ir piemērots tam, lai apstātos, pārdomātu savu dzīvi, mēģinātu saprast, ko mainīt, ko savā dzīvē sakārtot. Aptumsuma brīdī Saule, Mēness, Zeme ir uz vienas līnijas. Mūsu prāts ir saistīts ar Mēnesi, ķermenis saistīts ar Zemi, Saule ir saistīta ar abiem. Laiks, kad visi trīs ir uz vienas līnijas, kad visi trīs ir tieši saistīti, ir īpaši piemērots garīgajām praksēm.

Programma 18,5 gadiem

Ir lietderīgi ievērot aptumsumu cikliskumu: parasti tie notiek pa pāriem – Saules un Mēness aptumsumi, kuru starpā ir divas nedēļas. Reizēm vienā ciklā ir trīs aptumsumi.

Aptumsumi konkrētajos zvaigznājos atkārtojas pēc 18,5 gadiem, jo Mēness mezgli Rahu un Ketu būs tajā pašā vietā pēc 18,5 gadiem. To izmantojot, tu pats vari aptumsuma dienā palaist kādu programmu, kas darbosies nākamos 19 gadus. Ja mēs aptumsuma laikā sējam bailes, agresiju, naidu, tad to arī saņemsim visu nākošo ciklu.

Ja aktivizēsi mīlestības programmas, tiekšanos uz Dievišķo, pašrealizāciju, tad šīs lietas veidos tavu dzīvi nākamos 18,5 gadus. Tāpēc ir īpaši svarīgi domāt par to, ko darīt aptumsumu laikā!

Labs laiks, lai atcerēties tautas parunu – ko sēsi, to pļausi!

Ja tev ir uzkrāta pietiekami liela dzīves pieredze, vari pavērot tās savas dzīves sfēras, kuras skar kāds konkrētais aptumsums, kā tās ir mainījušās 19 gadu laikā. Iesaku visiem rakstīt savā dienasgrāmata aptumsumu datumus, savas izjūtas, un novērojumus, sekot tam, kā konkrētā parādība ietekmē mūsu dzīvi, un sekot šiem novērojumiem vairāku gadu garumā.

Svarīgi ir atcerēties, ka aptumsumu efekts ne vienmēr notiek uzreiz. Parasti aptumsuma darbības rezultāts sāk izpausties dažus mēnešus vai pat gadu pēc paša aptumsuma brīža.

Pilni Saules aptumsumi vienā ģeogrāfiskajā vietā ir novērojami diezgan reti, daļēji aptumsumi novērojami biežāk. Piemēram, iepriekšējais daļējais Saules aptumsums Latvijā bija redzams 2015. gada 20. martā, un nākamais būs redzams 2018. gada 11. augustā, savukārt nākamais pilnais Saules aptumsums Latvijā būs novērojams tikai 2142. gada 25. maijā.

Sievišķo principu pretstāve

Šis aptumsums ir Mēness un Veneras opozīcija. Piedevām Venera atradīsies vienā zvaigznāja kopā ar Marsu, Sauli (mūsu Ego), Merkuru. Mēness ir universālais sievisķais princips, mūsu emocijas un prāts.

Venera arī apraksta sievišķo arhetipu: – tā ir jutekliskuma, elegances simbols, attiecību, diplomātijas, došanas un ņemšanas planēta, kas raksturo to, kas mums patīk un nepatīk.

Mēness apraksta mūsu attiecības pašiem ar sevi, bet Venera apraksta mūsu attiecības ar ārpasauli.

Ir gaidāma konfrontācija starp šiem abiem sievišķajiem principiem – starp to, kas notiek mūsos, un to, kā mēs izpaudīsimies ārējā pasaulē. Katram no mums tas skars atšķirīgas dzīves sfēras, bet tas jau ir redzams katrā individuālajā horoskopā.

Pēc vēdiskās astroloģijas viedokļa, aptumsums notiks Ašleša Nakšatrā (zvaigžņu grupā). Ašlešas enerģija ir – iedarboties ar indi. Ašleša ir ļoti harizmātiska un enerģiska. Tā aicina mūs apzināties jebkādas manipulatīvas tendences, melus. Šīs parādības var apstiprināties. Esi maksimāli objektīvs, godīgs, neesi virspusējs. Noteikti ievero godīguma principus, esi objektīvs un dāsns tik, cik vien tas ir iespējams!

Ar aptumsumu laiku nejoko

Vēdiskā tradīcija ļoti nopietni pieiet ar Saules un Mēness aptumsumiem saistītiem jautājumiem. Aptumsumi no vēdiskās astroloģijas viedokļa ir dramatiski notikumi. Saules aptumsums ir tad, kad dēmoniskā planēta Rahu aizsedz Sauli (mūsu apziņa). Kaut kas mēģina aizsegt mūsu apziņu, dievišķo. Saule ir uzskatāma par dievišķā redzamo formu. Saules stari ir absolūti nepieciešami, lai uz Zemes būtu dzīvība. Tāpēc Saules staru aizsegšana ir nelabvēlīga cilvēkiem un visam dzīvajam. Saules aptumsuma laikā mēs nesaņemam eksistences Dievišķo gaismu, bet tiekam pakļauti tumsas, tumsonības, neapzinātības ietekmēm – cilvēka apziņa kļūst aptumšota. Cilvēka prāts (apzinātība, gudrība) mazinās, ir daudz grūtāk orientēties apkārtējos notikumos. Tāpēc vairojas stresi, sasprindzinājumi, graujošas darbības.

Mēness aptumsuma laikā cilvēku prāts, domāšana un emocionāla sfēra ir ļoti viegli ievainojamas. Pieaug psihisko traucējumu skaits, jo traucēta hipotalamusa darbība. Toties Saules aptumsuma laikā ir traucēta talamusa darbība, pieaug sirds–asinsvadu sistēmas saslimšanas riski, rodas stresi, destruktīvas darbības.

Šis laiks nav piemērots baudām, izpriecām, jaunu lietu uzsākšanai. Tas ir labs laiks, lai taupītu enerģiju. Jau no seniem laikiem tiek uzskatīts, ka aptumsuma laikā nevajag ēst, bet gan nodoties meditācijai. Mantru skaitīšanai aptumsuma laikā ir daudz lielāka ietekme nekā parasti (ja aptumsuma brīdī mantra tiek izpildīta 108 reizes, tad tas pielīdzinās 10 000 reižu atkārtojumam citā laikā). Ieteicams pārtraukt ēst dažas stundas pirms aptumsuma, lai ēdiens būtu sagremots, lai aptumsuma brīdī būtu tukšs vēders. Mantru skaitīšana, lūgšanas, meditācija ir efektīva tad, kad vēders ir tukšs!

Nepārspīlē ar drāmu

Nevajadzētu uzskatīt aptumsumu kā kaut ko fatālu un ņemt vērā briesmu prognozes par dažādiem apdraudējumiem, iespējamām katastrofam, kariem, teroru, avārijām u. c. Jā, protams, aptumsumu laikā riski pieaug, bet tas viss ir atkarīgs no mums – kādas programmas, kādas domas mēs raidām Visumā. Ja tu paredzi katastrofas, tad arī tās saņemsi. Ja izturies pret visiem ar mīlestību, tad saņemsi to. Šis princips darboja vienmēr, tikai aptumsumu laikā tas ir daudz izteiktāks!

Vēro sevi un citus. Uz visu notiekošo skaties ar mīlestību un cieņu pret apkārtējiem. Ir būtiski saprast, ka arī citiem cilvēkiem šis nav viegls periods.

Aptumsumu koridora laikā īpaši spēcīgi izpaužas mūsu karmas rezultāti. Mēs katrs saņemam to, ko karmiski esam pelnījuši. Toties šajā laikā var arī atrisināt kādus karmiskos mezglus.

Tiesa, var arī viegli radīt jaunas karmiskās problēmas... Tāpēc vēl jo vairāk ir svarīgi visu notiekošo un visus cilvēkus pieņemt tādus, kādi tie ir, ar mīlestību un padevību.

Aptumsumu ietekme nav vienāda uz visiem cilvēkiem. Aptumsumi visspēcīgāk ietekmē tos reģionus, kuri atbilst zodiaka zīmei, kurā aptumsums notiek, kā arī tās teritorijas, kur aptumsums ir redzams. Apvidos, kur aptumsumi nav novērojami, to ietekme ir otršķirīga. Latvijā 31. janvāra Mēness aptumsums būs novērojams daļēji, dažas minutes pirms tā beigām. Rīgā Mēness ausīs pulksten 16.53, aptumsuma daļējā fāze beigsies pulksten 17.11, pusēnas fāze beigsies pulksten 18.08.

Mēness aptumsuma pilnā fāze, zināma arī kā “asiņainais mēness”, būs redzama daļā Ziemeļamerikas, Ziemeļaustrumeiropā, Krievijā, Āzijā, Indijas okeānā, Okeānijā un Austrālijā.

Vēl sīkāk par šā gada aptumsumiem un to ietekmi esmu aprakstījis šeit.