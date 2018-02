Katrai planētai ir savas stiprās un vājās pozīcijas jeb atrašanās vietas. No tā atkarīgs planētas spēks un spēja izpaust savas labākās īpašības. Venera – attiecību, izpriecu, baudu, ērtību, greznības un mīlestības pārvaldniece – 11. februārī pāries Zivju zīmē, un Zivis ir šīs planētas visspēcīgākā atrašanās vieta (eksaltācija). Tāpēc ar lielu varbūtību varam gaidīt kaut ko patiešām labu un skaistu!

Šādā pozīcijā Venera atradīsies līdz 7. martam un dāvās mums vislabāko, ko esam pelnījuši.

Romantika un mīlestība visaugstākajā pakāpē!

Sv. Valentīna dienu sagaidīsi gluži kā pēc pašas labākās visu mīlētāju rokasgrāmatas. Sapņainām acīm raudzīsies uz mīļoto, savukārt mīļotais solīs zelta kalnus, noliekot visu pasauli savai izredzētajai pie kājām. Skaisti.

Tomēr liela loma veiksmīgam attiecību turpinājuma būs iepriekš iegūtai pieredzei, realitātes izjūtai un spējai saglabāt uzticību, neskatoties uz mirkļa vājumu vai vēlmi ar savu klātbūtni aplaimot vairākas vai vairākus izredzētos. Labs laiks doties kopīgā romantiskā ceļojumā, arī tiem pāriem, kuri savas attiecības nevēlas afišēt publiski.

Mīlestība augstākā pakāpē reizēm nozīmē arī spēju mīlēt kādu, neskatoties uz nepārvaramiem šķēršļiem, mīlēt kādu, kurš to nenovērtē vai nemaz nav pelnījis šo mīlestību. Mīlēt kādu var nozīmēt arī nekad viņu nesatikt, ilgoties un būt katram savā pasaules malā.

Mīlestība ir visdižākais spēks, kurš liek mums darīt neiedomājamas lietas visneiedomājamākajā veidā, vietā un laikā. Ļaušanās šim lidojumam, šim taureņa spārnu liegajam pieskārienam, zināmā mērā ir gan drosme, gan absolūta ticība labajam. Šīs ir īpašības, kuras šajā periodā izpaudīsies īpaši spilgti.

Palīdzi un ziedo!

Ja tev dzīvē ir paveicies un vari kādam dot, dari to. Šis ir lielisks laiks, lai palīdzētu grūtībās nonākušajiem, pieteiktos brīvprātīgajā darbā, varbūt aizietu uz bērnunamu vai veco ļaužu pansionātu, vai vienkārši pasēdētu blakus kādam, kuram to ļoti vajag.

Bieži vien cerība un ticība uz izdošanos nosaka labvēlīgu iznākumu pat bezcerīgās situācijās. Svarīgi saprast, ka viss būs labi jebkurā gadījumā, tikai dažreiz ir nepieciešams laiks, lai izietu cauri periodam, kurš liek cilvēkam pierimt, apstāties dienas nebeidzamajā skrējienā un padomāt par dzīvēs jēgu, Dievu, vērtībām, kas šķiet svarīgas un dod mums spēku tikt tam visam pāri.

Brīdis pirms rītausmas simboliski apzīmē periodu neilgi pirms saullēkta jeb pavasara iestāšanās, kad visa daba mostas un ar pilnu sparu apliecina savu vareno spēku. Tāpēc lieliski būtu atrast mirkli, lai pārdomātu paveiktās lietas, meditētu, atpūstos, mēģinātu ieklausīties savās sajūtās, pārdzīvojumos, lai labāk izprastu gan sevi, gan apkārtējos, gan pasauli kopumā.

Atbrīvojies no visa liekā! Jā, jā šis laiks ir tagad. Attīri gan savu ķermeni no ziemas laikā uzkrātā, gan skapjus un plauktus no mantām, kuras vairs nav nepieciešamas. Kādam citam tās var lieliski noderēt.

Palutini sevi ar SPA

...vai saulainu ceļojumu uz ārzemēm. Lielisks laiks, lai dotos pelnītā atpūtā, uzņemtu saulītes spēku, parūpētos par savu ķermeni un atslābinātos.

Īpašu vērību pievērs kājām un pēdām. Labi veikt pēdu pašmasāžu katru vakaru vai apmeklēt profesionālu pēdu kopšanas speciālistu, masieri. Skaists pedikīrs noteikti būs tas, kas patiks gan tavām pēdiņām, gan tev pašai.

Ķermenis ir mūsu dvēseles mājoklis. Ja gribi justies labi iekšējā pasaulē, parūpējies par ārējo un otrādi. Viss ar visu ir saistīts un vienots bezgalīgā mīlestībā.

Mākslas, mūzikas, radošuma uzplaukums

Ja iesaisties radošā darbā, šis ir laiks, kad pati skaistākā un iedvesmojošākā mūza pavisam noteikti tevi apciemos.

Ja esi mākslas baudītāja skatītāju rindās, apmeklē skaistus pasākumus, kuros gūsi dvēseles piepildījumu ar dvēseli veldzējošām emocijām. Teātris, opera, izstādes, koncerti. Iespējas ir jāizmanto.

Par šo varētu rakstīt vēl un vēl, jo Venera Zivīs ir tas, pēc kā mēs tiecamies visvairāk, – mīlestības spēka manifestācija.

Izbaudām to!