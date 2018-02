Marta sākumā četras planētas – Saule, Merkurs, Venera un Neptūns – sapņos, radīs, apreibinās un maldinās Zivju zīmē, un tieši pirmās mēneša dienas solās būt ļoti radošas un harmoniskas. Visvairāk no šīm dienām varētu iegūt Ūdens zīmes – Vēži, Skorpioni un, protams, pašas Zivis.

Otrajā marta nedēļā Merkurs un tūdaļ aiz viņa arī Venera pārceļas uz Auna zīmi, darot mūs ugunīgākus, piemetot malku kaislībai, mudinot uzdrošināties un izmēģināt, kā ir būt dzīves saimniekiem. Līdz ar astronomiskā pavasara sākumu un Lielo dienu šiem diviem pievienosies Saule, dodot vēl vienu iespēju iestartēt gadu. Un, protams, aplaimojot Uguns zīmju pavalstniekus Aunus, Lauvas, Strēlniekus.

Savukārt Marss ap to laiku būs iekāpis praktiskajā Vērša zīmē, palīdzot Zemes zīmēs dzimušajiem – Vēršiem, Jaunavām un Mežāžiem – darīt to, kas viņiem padodas vislabāk, – cītīgi strādāt. Ņemot vērā to, ka 24. martā Merkurs dodas kārtējā cilpā, – izdarīt kaut kad līdz galam neizdarīto. Tas attiecas arī uz pārējiem! Tad nu lasi, kādas dekorācijas tev salicis marts, bet paturi prātā, ka pilnīgu ainu var dot tikai tava horoskopa analīze!