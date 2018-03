Taču nepadomā, ka maigais un tik pūkainais (ka, šķiet, pat mušai viņš nevar nodarīt pāri) Trusītis savu nepanāks! Panāks! Tikai darīs to galanti, eleganti, nepiespiesti un draudzīgi.

Trusis valda pār laiku no pulksten 5:00 līdz 7:00 rītā. Laiski izstaipāmies gultā, vēl gaidot pulksteņa zvanu, ieritināmies siltā azotē, nu vēl drusku... Pūkainās rīta čībās, miegainām acīm uzlejam rīta kafiju, ēdam veselīgas pārslas vai kādu augli. Buča uz vaiga bērniem – vai atceries, tev vēl balets vai mūzikas skola. Buča dzīvesbiedram – mīļais, noteikti nopērc to un to! Ak, nu laiks pašai uz darbu: vēl tik jāuzkrāso acis, un, ak, vai, – ko tad es šodien vilkšu? Šķiet, ka Trusītis ir izteikts mājas pavarda zvērs.

Dabā Iņ Koku var salīdzināt ar maigajiem, trauslajiem puķuzirņu vai klematisu dzinumiem. Vai tiešām kāds nepados roku, vai tiešām kāds nepieliks balstus, lai krāšņie ziedi varētu tiekties pret sauli? Tik nevarīgs, tik sievišķīgs šis jautājums – vai jūs man nepalīdzētu? Un tā vienmēr atrodas vīrišķīgs atbalsts, spēcīga drauga roka. Un, skat, – klusi un nemanāmi vīnstīgu liāna jau izvijusies, apvijusies ap atbalstītāju, priecājas augstu debesīs par sauli. Tikusi visaugstāk, tikusi vissaulainākajā un vissiltākajā vietiņā. Bet – vai kāds to pamanīja?

Tāpēc martā ļaujamies šai tīri sievišķīgajai enerģijai. Tas jau daudzreiz ir izrādījies patiesi, ka ar labu vārdu un galantu attieksmi var tikt daudz tālāk par brutālu spēku. Jo ģimenes galva jau grozās tur, kur nemanāmi to vada kakls. Lai martā valda sievišķība! Lai valda “ lūdzu” un “pateicos jums”!

Un kā nu bez mīlestības? Koka Trusis – dzīvais persika zieds. Tas nozīmē, ka attiecības, kas sākušās šajā mēnesī, būs ilgas un stabilas. Lai jauks tev pavasaris!