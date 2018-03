Dabā viss norisinās noteiktā ritmā, saskaņā ar Visuma kosmisko uzbūvi un kārtību. Arī jaukā, skaistā, harmoniju mīlošā Venera ik pa laikam nonāk sava pretmeta Marsa pārvaldījumā. 7. martā tā no sev vistīkamākās vietas Zivīs pāries uz sev pavisam nekomfortablu zonu – Auna zīmi un atradīsies tur līdz pat 31. martam. Šeit Venēra jutīsies izraidīta. Lai labāk saprastu, ko tas nozīmē, iedomājies, ka pēc maiga, harmoniska skaņdarba noklausīšanās pēkšņi sabojājas uztvērējs un ļoti lielā skaļumā tiek atskaņots kāds dinamisks maršs. Brašs un izaicinošs. Tas pamodinās, sapurinās, mudinās rīkoties, izdarīs ātras un karstas izvēles.

Par 8. martu

Vīrieši, kuri iecerējuši savas mīļotās iepriecināt Starptautiskajā sieviešu dienā, atcerieties, ka daiļā dzimuma pārstāves var nebūt tik maigas un romantiskas kā iepriekšējā Zivju zīmes periodā. Sieviešu noskaņojumu drīzāk varētu salīdzināt ar mežonīgo amazoņu uzvedību ar visām no tā izrietošajā sekām.

Neatkarīgas, valdonīgas, pašas noteicējas pār savu dzīvi. Valdzinās un pavedinās, izrādīs sievišķību, ģērbjoties sarkanās, seksuāli izaicinošās krāsās. Protams, tikai tad, ja 8. marts ideoloģiski saskanēs ar viņas pārliecību.

Gadījumā, ja izrādīsies pretēji un šī diena, viņasprāt, nebūs tā vērta, lai kaut kā īpaši to atzīmētu, saņemsiet pretim 100 un vienu argumentu, kāpēc 8. marts nav svinamā diena, ka katra diena ir tā vērta, lai dāvātu sievietei ziedus, izrādītu viņai mīlestību, slavinātu un apjūsmotu viņas vienreizīgumu utt., bet stāsts jau nav par to. Stāsts ir par to, ka sievietes ļoti spēcīgi sajutīs sevī dabas mošanās impulsus, kā jauni asni pavasarī tieksies pretī Saulei un jaunai dzīvībai. Demonstratīvi paudīs savus uzskatus, gribēs tikt pamanītas un ievērotas.

To pašu var teikt arī par vīriešiem. Tie pieturēsies pie savas pārliecības, diskutēs un filozofēs par to, vai ir tās puķes jādāvina, vai nav.

Vēl tāda nianse – Venera Aunā dos iespēju iemīlēties vienā acumirklī. Tas gan nenodrošinās attiecību noturību arī turpmāk, bet karstas emocijas garantēs gan. Ja tāds ir mērķis, uz priekšu!

Sakāpinātas emocijas, problemātisku jautājumu aktualizēšana, greizsirdības uzplūdi

Venera Aunā dinamiskāka rakstura pārstāvēm var izprovocēt konfliktus, pārāk skaļu uzvedību, greizsirdības uzplūdus. Konfliktos dominēs viena taisnība un tā būs manējā. Tas attiecas uz abu dzimumu pārstāvjiem.

Pāru attiecībās dinamika ir nepieciešama, arī konflikti ir jārisina, lai pēc tiem iestātos miers. Visaktīvāk tas tiks darīts laika periodā no 13. līdz 15. martam, kā arī no 23. līdz 24. martam. Šajos datumos var būt brīži, kad jūtamies kā zaudētāji, tiekam atraidīti vai nesaprasti, beidzam kādas konkrētas attiecības vai uztveram lietas ļoti saasināti. Ja mērķis nav nolīdzināt visu līdz ar zemi, vajag nedaudz pievaldīt emocijas un censties tomēr atrast kompromisus.

Savukārt no 28. līdz 29. martam Venera veidos savienojuma aspektu ar Urānu, kas nozīmē, ka kāda drosminiece, iespējams, kļūs par bēgošo līgavu. Katrā gadījumā būs vēlme eksperimentēt, nepakļauties, būt savādākai nekā citas.

Drosmīgās pārvērtības, sports, pavasara garderobes atjaunošana, pārkārtošanās jaunās sezonas sākumam

Ja jau ilgāku laiku gatavojies drosmīgajām pārvērtībām, šis ir īstais laiks.

Savukārt, ja vēlies papildināt pavasara garderobi, visdrīzāk, izvēle kritīs uz jaunajām pavasara kolekcijām spilgtās, aktuālās, modernās krāsās. Svārku garums var sarukt proporcionāli pavasara tuvošanās kulminācijai, kura norisināsies 20. martā. Izvēle var būt arī par labu jaunam sporta apģērbam. Jāsāk gatavoties jaunajai pludmales sezonai. Ja neesi to darījusi ziemā, šis ir īstais laiks, lai atsāktu apmeklēt sporta zāli.

No skaistumkopšanas procedūrām vislabāk būs piemērots viss, kas pamodinās un sapurinās ķermeni pēc garā ziemas miega. Derēs gan cīņa ar celulītu, aktīvas, dinamiskas masāžas, arī limfodrenāža, attīrīšanās kūres pēc Ājurvēdas vai lielā gavēņa ievērošana. Jau sendienās cilvēki zināja, ka šis ir brīdis, kad organisms pārkārtojas no vienas sezonas uz citu, un tam nepieciešams palīdzēt.

Iecietība un sapratne vienam pret otru

Ja cilvēkā jau no dzimšanas ir daudz Uguns enerģijas, dinamikas, šajā periodā tā pastiprināsies. Savukārt, ja ikdienā esi mierīgs un harmonisks cilvēks, nenosodi tos trakos, skrējējus un bļāvējus. Katrs dara tieši to, kas viņam dzīvē paredzēts.

Iecietība un sapratne, spēja iejusties otra cilvēka situācijā, ir tas, ko mums māca burvīgās Veneras princips. Mīlestība pret apkārtējiem ir tas spēks, kurš palīdz pasauli padarīt labāku.

Apsveicu visus ar pavasara saulgriežiem un astroloģisko Jauno gadu, kuru svinēsim 20. martā ar Saules pāriešanu Auna zīmē.