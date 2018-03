Laikā no 9. marta līdz 10. jūlijam veiksmes, iespēju un attīstības enerģijas aizbildnis Jupiters , atradīsies retrogradā pozīcijā. Retrogrāds tas ir reizi gadā uz četrime mēnešiem, tādēļ tas mums nav nekas svešs, vien būtu jāpatur prātā dažas rekomendācijas.

Šajā periodā nebūtu ieteicams sākt kaut ko pilnīgi jaunu – projektus, biznesu, izglītību, ceļojumu –, jo iespējamie aizsākumi var tikt pastiprināti testēti, vērtēti un pārvērtēti. Visieteicamākais būtu ķerties klāt tām iecerēm, kuras agrāk jau esi mēģinājis iekustināt, bet tā arī līdz galam vēl nav izdevies.

Jupitera dabiskā funkcija ir sniegt mums vīziju, plašāku redzējumu, arī ticību un cerību, kas palīdz pacelties virs ikdienības, un mudināt tiekties pēc kaut kā vairāk – redzēt, dzirdēt, saprast un pieredzēt. Ņemot vērā šā laika Jupitera izpausmi caur Skorpiona prizmu, var izdalīt divus galvenos virzienus:

virzienā uz sevi – augt savā iekšējā gudrībā par tām zemapziņas likumsakarībām, kas nosaka mūsu personību un dzīves likumsakarības;

virzienā uz sociumu – attīstot projektus, biznesus un riskējot uzdrošināties mērķēt augstāk, tālāk un vairāk.

Retrogrādā Jupitera ietekme var radīt iespaidu, ka ieceres neattīstās tādā ātrumā un apjomā, kā gribētos. Šeit mēs varam runāt par vides un apstākļu sagādātajiem testiem un pārbaudēm, kur, saskaroties ar kārtējo palēninājumu, mums ir iespēja uzdot sev kontroljautājumus:

Vai mēs ticam sev, dievam, augstākajiem spēkiem?

Vai mums ir pārliecība, ka lai arī kas notiktu – viss notiks mums vislabākajā veidā, pat, ja šobrīd to neredzam?

Vai mēs ticam savai iecerei?

Vai mums pietiek gudrības izrullēt situāciju vislabākajā veidā?

Vai mūsu sapnis ir gana stiprs, lai nenolaistos rokas grūtību priekšā?

Vai varbūt ir pienācis laiks pārskatīt savu vīziju un sapni, saskaņojot to ar konkrētām dzīves iespējām?

Tomēr šī perioda azotē paslēptā dāvana ir, ka mēs atkal atskatīsimies uz tiem sapņiem, vīzijām un cerībām, kuras mūsos ir kūsājušas jau no citiem laikiem, vietām un situācijām. Sniedzot mums tik neatsveramo impulsu – mēģināt vēlreiz un neatteikties no tā.

Patiesībā pat ļoti burtiski, mums caur sapņiem var sūtīt atgādinājumu par kādu senu ieceri. Šos sapņus būs arī ļoti viegli atcerēties, kā rezultātā tu vari pat izlemt apgūt apzināto sapņošanu un sākt strādāt ar sapņu pasauli kopumā (jo sevišķi laikā no 20. aprīļa līdz 18. septembrim).

Attiecīgi nepalaid garām īsto brīdi aktīvai rīcībai tieši sen izsapņotu un izlolotu, testētu un pārtestētu, jau mēģinātu un atliktu ieceru realizācijai! Sevišķi piemērots būs laiks no 16. aprīļa līdz 2. maijam. Ja palaidīsi garām šo mirkli, Visums jau agresīvākā veidā par sevi atgādinās no 14. jūnija, bet ar 26. jūniju iniciatīvas vairs nav rekomendējamas.

Kopumā tomēr iesaistītās enerģijas liek vairāk pievērsties iekšējās pasaules izziņas ceļojumiem un izpratnei (šajās noskaņās esam jau no gada sākuma un izteikti būsim līdz 28. maijam). Jupiters caur Skorpionu paceļ jaunā līmenī kā mūsu destruktīvās tā arī konstruktīvās šķautnes. Tas šajā laikā atkal un atkal kā ar lupu, palielinās jebkuru mūsu iekšējo pārdzīvojumu, aizvainojumu, vēlmi un iekāri ar tādu regularitāti, intensitāti un apmēru, ka beidzot spēsim saskatīt, kas par "tarakānu" to ir radījis un līdz ar to, kā viņu izdresēt, lai tas vairs nesabotētu mūsu dzīvi un laimi.

Attiecīgi galvenās šā perioda tēmas, kurām visvairāk būtu jāpievēršas šajā retrogradā Jupitera laikā, sevi pieteica, sākot ar pagājušā gada 6. decembri, un līdz šā gada 8. martam. Savukārt šajā attīstības posmā saaktivizētās un pārtestētās tēmas pilnībā atklās savu nodomu un apslēpto dzīves dāvanu laikā no šā gada 11. jūlija līdz 6. oktobrim. Tādēļ atskaties uz saviem pēdējiem mēnešiem – par ko tu domāji, runāji, satraucies, sevišķi jomās saistībā ar sevis izzināšanu un attīstības projektiem, un, neko neatliekot, ķeries tām klāt. Šajā laikā tās noteikti nekur "neuzsūksies" un pašas no sevis nepazudīs no tavas dzīves!

Tīri sociuma kontekstā var izcelt, ka pēdējā mēnesī saaktivizētā noslēpumu atklāšana par dažādām korupcijām un korumpētībām visu šos tuvākos mēnešus atkal un atkal ar jaunu vilni par sevi atgādinās. Patiesībā līdz novembrim enerģijas ir tādas, ka pat adatu siena kaudzē nenoslēpsi, tā ka, visticamāk, gaidāms vēl ne viens vien "atklājums" ar liela apmēra ietekmi un rezonansi sabiedrībā.

Tomēr sāksim katrs ar sevi, ar sevis izpratni un sakārtošanu, spēju savus "tarakānus" nostādīt ierindā un neļaut tiem sabojāt kaut vai šo dienu. Atceries – lai arī kāds sapnis vai ideja būtu pie tevis atnākusi, tā jau parāda, ka tu tai esi gatavs. Tādēļ nebaidies no atkārtojumiem vai testējošiem jautājumiem, tie palīdz arī pašam to saprast un pieņemt. Lai izdodas pacelties uz sava sapņa spārniem pār savu ikdienību, ieraudzīt likumsakarības, pieaugt savā viedumā un lai tava dzīve kļūst par tevis paša iedvesmas avotu!