Pavasara saulgrieži šogad iestājās 20. martā pulksten 18:15. Pretrunīgs laiks! Psiholoģiskajām kvalitātēm nāksies saskaņoties ar apstākļiem un vietu, kur atrodamies. No vienas puses, periods ar izcili jaunu enerģiju – augošs, pirmā ceturkšņa Mēness, kas dod pamatīgu jaudu. No otras puses, visas kardinālās asis (astrologu valodā – ASC un MC) šajā brīdī, raugoties no mūsu atrašanās vietas, atrodas pēdējos piecos grādos, nosakot, ka ar augošu enerģiju metīsimies lietās un vietās, kas jau ir savas attīstības beigu procesos.

Jaunās enerģijas impulss šogad trāpa attiecību, sadarbības, partnerības tēmās (Saule Aunā 7. – partnerības –astroloģiskajā mājā). Turpat roku rokā – arī visa mūsu domāšana, vārdi un sarunas (Merkurs Aunā), kā arī mūsu patikšana, vērtības un gaume (Venera Aunā). Šo kompāniju kopumā varētu raksturot kā subjektīvo aktivitāti. Attiecības tiks skatītas no "es" pozīcijām. Emocionāli būsim diezgan lēni, uz stabilitāti orientēti, cik nu šajos banku sektora satricinājuma apstākļos spēsim (Mēness Vērsī 8. Astroloģiskajā mājā). Harmoniskā tandēmā ar Saturnu, kurš šobrīd atrodas savā visspēcīgākajā pārvaldījuma zīmē Mežāzī, ir iespēja sakārtot savus dvēseles plānus, kā arī nekustamā īpašuma jautājums. Tāpat arī iesniegt gada deklarācijas. Tiesa gan, atslēgas vārdi ir miers, pat spītīga pārliecība un iešana uz priekšu mērķtiecīgi, soli pa solim. Impulsa vadīti vai, metoties līdzi vispārējam pavasara bumam, varam krietni sasteigt lietas. Pavisam sievišķīgā jomā – justies pagalam neapmierinātas ar jauno frizūru, kas veidota pēc jaunākajām modes tendencēm, vai vīrišķīgākā stilā – nedod, Dievs, saskādēt īpašumu, auto (Merkurs un Venera konfliktā ar Marsu Mežāzī 4. mājā). Ja tā, tad negaidīti, nestandarta veidā var iegūt resursus, atbalstu pie kāda partnera vai finanšu avota. Vienmēr gan vēlams kaut vai internetā veikt nekustamā īpašuma un auto apdrošināšanu – noderēs. Darba vidē un manierē var ienākt sapņi un dreifēšana, kā jau tas pavasarī piedienas. Visiem loģisko un sistemātisko darbu veicējiem pēkšņi var nākties attapties, lūkojoties pa logu, skaitot mākoņus zilajās debesīs (sapņu pārvaldnieks Neptūns Zivīs 6. mājā). Un tas nekas, nevajag krist panikā – šāda "aizplūšana" radīs iedvesmu rosīties tālāk, jo Neptūns veido kreatīvu aspektu (kurš nostrādā tikai tad, ja iedodam sev nelielu, bezmērķīgu pauzi) ar draiva planētu Marsu. Mūsu pašu īpašums, zeme, pašvaldība, senči un dvēseles miers būs tās tēmas, kur nāksies piedzīvot lielākās pārmaiņas – pielāgot un pielāgoties. Par to parūpēsies Plutons 4. mājā. Tāpat dažus "brīnumus" var izstrādāt Melnais mēness Lilita, kas arī grozīs saprašanu jau pieminētajās tēmās. Ko būtu īpaši vēlams ņemt vērā: ko karstumā vēlēsies un padomāsi, tam būs tendence piepildīties (Merkurs un Venera konfliktējošā mijiedarbībā ar Plutonu). Sekas kritīs uz pašrealizāciju, finansēm, attiecībām ar draugiem un domubiedriem. Labākais, ko vari darīt, – mērķtiecīgi ieskatīties kādām bailēm acīs un visu fokusu novirzīt izzināšanas un iedziļināšanās virzienā, censties meklēt pozitīvo tuvākajā apkārtnē, pavizināties pa tuvākajām ārēm, apciemot sen neredzētus radiniekus. Tas palīdzēs radoši un no citas perspektīvas paskatīties uz procesiem, kas norisinās apkārtējā un informatīvajā vidē, kā arī pašu galvās. Lai arī iekšējās prasības radīs diskomfortu un berzi, lielisks brīdis izdzīvot ar pilnu krūti dabas mošanos un gada gaidītākās pārvērtības. Jo patiesībā – ja iedosim sev mirkli brīvības, risinājumi (jebkurā no jomām!) nāks paši no sevis. Kopumā visa centrā sabiedrība, partnerības, konkurence, arī banku un apdrošināšanas sektors, kurš turpinās nest pārsteigumus, bet reizē skatīsimies uz tiem pragmatiski. Atslābums – veselības aprūpē. Vislielākā jauda un reizē kārtība – nekustamo īpašumu, viesnīcu, moteļu, pašvaldību lauciņā. Uzrāviens – tirdzniecības, apmācību, loģistikas sfērās. Lai mums izdodas notvert šo mirkli un izmantot gaisā virmojošo radošo enerģiju ne tikai savu, bet arī kopīgu mērķu sasniegšanai!