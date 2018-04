Apņēmīgais, pat diktatoriskais Uguns Pūķis aprīlī gribētu enerģiski turpināt, kas iesākts martā – Koka Truša mēnesī, ja nebijis Suņa gada. Zemes Suns saka: paga, paga – mēs taču vēl nenoskaidrojām patiesību!

Februāra Koka Tīģeris uzjundīja daudz neatbildētu jautājumu, sievišķīgi maigais marta Trusis gribēja visu tā klusi un nemanāmi nogludināt... Nē, nu Uguns Pūķis nav nekāds klusais zvērs. Ja jau tas Suns uzprasās! Ja jau grib dzirdēt viņa liesmojošās atbildes! Lūdzu, te būs!

Ar Jan Uguni vispār joki mazi- var aizsvilties tā, ka par maz neliksies. Abi – gan mēneša Pūķis, gan gada Suns – ir gudri un intelektuāli, abi satur daudz Jan Zemes elementa jeb daudz klinšbluķa ietiepības un spītības. Katrs šai mēnesī mēģinās pierādīt savu taisnību un neatkāpsies ne par matu. Dažreiz no malas šķitīs, ka strīdnieku ēkai pat logu rūtis trīc kā zemestrīcē – cīnās taču divi kalni. Dažkārt savās vārdu kaujās viņi mēģinās iesaistīt citus. Noteikti atsauksies tie, kas dzimuši Pūķa un Suņa gados. Viņi droši ar mājas mieru var nerēķināties. Vilks pat uz laulības šķiršanu, darba vai dzimtenes maiņu un došanos tālēs zilajās. Gribētos dot padomu: esiet apdomīgi, bet vai to sadzirdēs Pūķis...

Gudrie analītiķi Čūskas gadā dzimušie no tādas jezgas nezinās, kur likties. Čūska mīl analizēt vienatnē, bet te – izvilkta plāniņa vidū atbildēt bez apdomāšanās, var sadzelt kādu ne pa jokam.

Arī lādzīgie Cūkas gadā dzimušie nepavisam to traci nevar izturēt. Cūka arī ir saprātīgs intelektuālis, taču te jau par traku! Cūka mīļā miera labad nekad acīs neteiks to, ko šie abi izkliedz pa visu pasauli. Plānojuši daudz tālejošu plānu, Cūkas gadā dzimušie labāk nomurminās, ka pārdomās, un laidīsies prom – tālāk no grēka. Sak – labāk citu gadu.

Pūķis diennaktī atbild par laiku no pulksten 9 līdz 11. Šajā brīdī darbā parasti plānojas "piecminūtes", kādu izsauc uz kafiju. Tiek rīkotas rīta sapulces – priekšniekam savas idejas, tev – savas. Ja gribi aizstāvēt savu viedokli – asini prātu, meklē pārliecinošus un drošus argumentus, sagatavojies laikus. Ja nepieciešams darbā vai dzīvē kaut ko mainīt, rīko prāta vētras, izmanto šo gigantisko enerģiju cīņu sev par labu. Laikus brīdināts – jau apbruņots. Par šo mēnesi saka – strīdos dzimst patiesība. Lai tev veicas atrast savējo!