Īsumā – Saturns ir planēta, kura šobrīd atrodas savās mājās, Mežāža zīmē. Retrogrādā kustība liek pārskatīt visus sabiedriskos procesus, lielos lēmumus un līgumus, kas "dzimuši", sākot ar šā gada sākumu. Jaunu uzrāvienu un pieredzi mēs varēsim gūt tikai pašā gada nogalē, kad Saturns būs pilnībā atgriezies punktā, kurā tas sāka savu "atpakaļgaitu".

Neliela atkāpe par terminoloģiju. Savā ikdienišķajā gaitā (kad planētas kustība no Zemes progresē pa zodiaka apli) planēta tiek saukta par direktu. Šajā laikā visas planētas tēmas risinās dabiski un bez aizķeršanās. Kad Zeme savā rotācijā ap Sauli "panāk" kādu planētu, konkrētās planētas kustība, no zemes raugoties, uz brīdi kļūst stacionāra un, Zemei turpinot savu kustību, – atpakaļejoša jeb retrogrāda. Pastāv viedoklis, kas stacionārā periodā planēta ir visjaudīgākā, jo (nedaudz no fizikas – lai labo fiziķi, ja kļūdos) planētai, kurai ir minimāla kinētiskā jeb kustības enerģija, piemīt maksimāla potenciālā enerģija. Savukārt retrogrādums ir kā retrospektīva konkrētās planētas izpausmēs.

Tiem, kas apjuka terminoloģijā, turpināsim, lai viestu lielāku skaidrību par tuvojošos Saturna retrogrādo periodu.

Saturns savā kustībā ir salīdzinošo lēns. Pilnu zodiaka apli tas iziet 29,5 gados, katrā zīmē pavadot vidēji 2,5 gadus. Retrogrādā kustība ilgst apmēram četrus mēnešus un norisinās aptuveni reizi gadā.

Lai cik daudz tiek biedēts ar Saturnu, jāteic, ka šoreiz, runājot par pašu Saturnu, nevis skatot to no kāda personīgās prizmas, tas kā tāds "pulkvedis" ir jau kādu laiku savā rotā (Mežāža zīme ir Saturna pārvaldījuma zīme), kur tam patīk vislabāk: ir tur ieviesis un izbauda savu ierasto kārtību un sistēmu un šobrīd (retrogrādā periodā) piesēž kabinetā un pārskata nule paveiktos darbus.

Protams, visiem, kas apciemo "pulkvedi" pēc padoma vai nonāk viņa redzeslokā, ir jāievēro viņa noteikumi, bet kur vēl labāku laiku risināt disciplīnas jautājumus, kad "šefs" jūtas labi un savā elementā?! Tikai strīdēties pret likumu, kārtību un sistēmu gan nebūtu prāta darbs.

Visu retrogrādo periodu Saturns neiesaistās mijiedarbībā ar lielo globālo procesu jeb tālajām planētām. Jūnija otrā pusē gan uz ilgāku laika posmu veido trigonu ar Urānu, kas paģēr lieliskas iespējas jau iesāktām reformām, pārmaiņām, inovācijām. Visādi citādi Saturns mijiedarbosies ar mūsu centrālo spīdekli Sauli, komunikācijas patronu Merkuru un vērtību un partnerības pārvaldnieci Veneru. Tā kā tās ir personīgās planētas, kas kustās pa zodiaku visātrāk, tad vienu mēnesi mijiedarbība būs saprotoša un konstruktīva, nākamajā profilaktiski tiks pa pērienam.

Visvairāk šis posms ietekmēs cilvēkus, kas dzimuši kardinālo zīmju pirmajā dekādē, – Mežāžus, Aunus, Vēžus, Svarus. Kā arī tos, kuru planētu vairums zīmē atrodas no 2. līdz 9. grādam.

Personīgā līmenī Saturna atrašanās vieta norāda jomu, kurā mums šīs dzīves laikā ir jāpieliek vislielākās pūles, jāpiedzīvo lielākās bremzes un jāpārvar kādas bailes vai fobijas, un tas kā "likumsargs" vēros, vai šai jomai tiek pievērsta atbilstoša uzmanība.

Biznesa un uzņēmējdarbības vidē to varētu nosaukt par stopkrāna noraušanas periodu, jo visi šajā laika posmā jaunuzsāktie ilgtermiņa plāni, investīcijas, lēmumi var pamatīgi bremzēties vai prasīt krietni ilgāku laika posmu realizācijai līdz galam.

Valstiskā līmenī var tikt pārskatīti lielo struktūru, vadītāju pienākumi, atbildība un paveiktais – izcelts ārā kāds pozitīvs vai nemaz ne tik pozitīvs fakts.

Ko darīt šajā laikā?

Droši ķerties klāt darbiem, līgumiem un vienošanām, kuras ir jau iesāktas līdz šim.

Darīt darbu kvalitatīvi, padziļināti un izvairīties no kvantitātes.

Pārskatīt savus karjeras centienus un uzstādītos mērķus, lai turpmāk sasniegtu savu maksimumu.

Lai vērtīgs šis pārdomu un iedziļināšanās laiks!