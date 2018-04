22. aprīlī, starptautiskajā Zemes dienā, pazemes un Aīda valstības simboliskais pārstāvis Plutons līdz pat 1. oktobrim aiziet retrogrādā kustībā, līdz ar to nedaudz atslābinot savu dabisko tieksmi uzskatāmi nodemonstrēt, kas guļ mūsu katra dziļākajās dzīlēs zemapziņā, bet sabiedrības kontekstā – pa vienam ķieģelītim vien drupināt visas nederīgās struktūras, politiskos un varas veidojumus, arī novecojušās fiziskās būves un konstrukcijas.

Šajā periodā būs tendence nevis ķerties pie kaut kā jauna, bet vairāk atgriezties pie jau zināmo nepilnību un problēmu šķetināšanas.

Īsi par Plutonu un tā uzdevumiem

Plutons ir viena no tālajām planētām, kas vairāk raksturo sabiedriskos procesus kopumā. Tiesa gan, tās raksturu var pieskaitīt pie nešpetnajiem, jo astroloģiski tieši Plutons bieži ir tiešā veidā saistīts ar politisko lielvaru manipulācijām, kariem un citām lielas ļaužu masas skarošām krīzēm.

Neskatoties uz to, Plutona galvenais uzdevums ir veicināt vecā atmiršanu un sairšanu, atdalīšanos un sadalīšanos, kāpinājumu līdz eksplozijai, visdziļākā līmeņa attīrīšanos, ko citiem vārdiem var dēvēt par transformāciju – pārveidi, kas robežojās ar pārdzimšanas pieredzi. Līdz ar to, lai arī kādas pārmaiņas sabiedrībā Plutons veicinātu, izmantojot savus iecienītākos instrumentus seksu, varu, naudu un nāvi, tas neizbēgami skars arī katru no mums individuāli.

Plutona enerģija simboliski ir arī "dvēseles melnā nakts" – visdziļākā krīze, pēc kuras nāk rītausma un atdzimšana. Tā ir dziļa psihoanalīze, kurā strādājam ar zemapziņas tēliem un simboliem. Tā ir dzimšana un nāve, pārdzīvojumi pēc kuriem atjaunojamies, iekšēja drāma ar nekontrolējamām dziņām un impulsiem. Tā atbild par mūsu "ēnu" un mūsu personības tumšo pusi.

Pati "ēna" gan ir mūsu pašu vēl neiepazītā, neapzinātā un neizgaismotā personības daļa, kura ir tieši tik biedējoša, cik intensīvi mēs mēģinām no tās bēgt vai to noignorēt. To izgaismojot, apzinoties un iepazīstot, tā vienmēr sevī iekļauj kādu potenciālu, kuru līdz šim vienkārši vēl nepazinām.

No 2008. gada Plutons iet cauri Mežāža zīmei, sabiedrībā brucinot nepamatotus un nestabilus birokrātiskos veidojumus, organizācijas, shēmas un struktūras, bet tīri fiziski – piepalīdzot jaukt un graut dažādas būves un konstrukcijas, tādējādi izsaucot milzīgu rezonansi sabiedrībā kopumā. Savukārt retrograds tas ir reizi gadā uz aptuveni 4–5 mēnešiem.

Ko varam sagaidīt tieši šajā periodā?

Laikā no 22. aprīļa līdz pat 1. oktobrim Plutons būs nosacīti draudzīgs. Katram no mums tas var atkārtoti aktualizēt cīņu ar kādu savu zemapziņas impulsu – piemēram, bailēm vai maldīgu pārliecību, kā sevi dzīvē vajadzētu realizēt (visticamāk, profesionālajā jomā, bet dažiem tas var būt arī kaut kas daudz personīgāks).

Uzvarēt šajā atkārtotajā cīņā tev palīdzēs spēja paskatīties uz lietām plašāk, viedāk, globālāk, filozofiskāk vai arī spēja pārslēgties uz savu iekšējo gudrību. Savukārt, ja tas pašam neizdodas, – ļoti vērtīgs būs kāda skolotāja, "kouča", mentora, psihologa, astrologa, ekstrasensa vai tamlīdzīga speciālista padoms.

Jau šobrīd, aprīlī, ir spēcīgi jūtams Plutona ietekmes spēks – kad vēlamies dzīvot maksimāli, intensīvi un ar vērienu, pat, ja tas nozīmē riskēt (kādam pat ar dzīvību). Šis tīrā iekšējā potenciāla spēks, dzīslās virmojošā jauda, kuru atpazīstot, mēs katrs kādā prāta stūrītī spējam apzināties, ka patiesībā jau nav nekā tāda, kas mums nebūtu pa spēkam. Šī enerģija, kura visstiprāk būs jūtama 26. aprīlī, var palīdzēt tev pārraut kādu labi pazīstamu ieradumu vai pieradumu ķēdīti.

Visriskantākais laiks, kad var sapīties savās bailēs un ilūzijās, būs no 19. jūnija līdz 10. jūlijam. Tomēr, ja ne tagad pavasarī, tad augusta beigās un septembra pirmajā pusē tev uzradīsies jauns iekšējā spēkā, apņēmībā un gudrībā balstīts mērķis vai ambīcija, kas atjauninās tavu spalvu spodrumu un acu mirdzumu.

Lielie procesi:

Šajā gaisotnē notiks 13. Saeimas vēlēšanu kampaņa. Tādēļ pretendentu sarakstā, visticamāk, figurēs tie paši, jau redzētie kandidāti, un arī izteiktie solījumi šķitīs kaut kur jau dzirdēti.

Lielajos uzņēmumos, organizācijās – iesāktās pārmaiņas turpināsies vai nedaudz aprimušās krīzes atkal uzvirmos ar jaunu sparu, piemēram, "ABLV" gadījums.

Politiskās autoritātes var nākt klajā ar atkārtoti aktualizējamiem priekšlikumiem.

Īpaši izceļamie, uz plutoniskām transformācijām vērstie datumi:

Atkārtoti kārdinājumi, ego spēka apzināšanās un karmiskie dzīves testi: 26. aprīlis, 18. maijs, 6. jūnijs, 28. jūlijs, 26. augusts.

Savas iekšējās gaismas un zemapziņas impulsu mestās ēnu spēles visvieglāk varēsi ieraudzīt 12. maijā, 12. jūlijā, 11. septembrī.

Lai ar prātu saprastu notiekošā dziļākos nolūkus, arī visefektīvākais laiks terapijai, konsultācijām un darbam ar visu neapzināto – 7. maijs, 25. maijs, 23. jūnijs, 16. septembris.

Visspēcīgāk šis periods ietekmēs 9.–12. janvārī, 8.–11. aprīlī, 10.–13. jūlijā un 12.–15. oktobrī dzimušos.