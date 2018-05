No 16. maija līdz pat 13. augustam enerģijas un aktivitātes Marss atradīsies Ūdensvīra zīmē, mudinot mūs uz dažādām avantūrām un neprognozējamu rīcību. Turklāt šajā zīmē Marss vienā brīdī (27. jūnijā) piebremzēs savu kustību, it kā padomās, pamīņāsies uz vietas un, no Zemes raugoties, dosies atpakaļgaitā uz Mežāža zīmi (kuru sasniegs 13. augustā) un turpinās savu ceļu pa to, liekot mums vēlreiz pārskatīt savu rīcību un visu sastrādāto kopš 9. maija ieskaitot.