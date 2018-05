No 30. maija līdz 12. jūnijam Merkurs atradīsies Dvīņos. Šī planēta, kura pārvalda komunikāciju, runu un domāšanu, ļoti labi jūtas zinātkārajā un komunikablajā Dvīņu zīmē. Līdz ar to līdz 12. jūnijam mēs būsim daudz atvērtāki, runīgāki un draudzīgāki cits pret citu.

Šajā laikā būs daudz vienkāršāk nodibināt kontaktus, sarunas un diskusijas vairāk aizraus. Atrast, par ko parunāt, nebūs nekāda problēma. Kļūsim kustīgāki, aktīvāk dosimies izbraucienos un ekskursijās.

Pastiprināsies ziņkārība, interese par visu jauno, cilvēki vairāk pievērsīs uzmanību jaunām ziņām. Jo īpaša kāre būs uz sensācijām. Pastiprināsies arī zinātkāre, cilvēki daudz vienkāršāk parakstīsies uz visādiem izglītojošiem kursiem un semināriem. Vairāk lasīs un rakstīs.

Nelaime tikai tāda, ka informācijas uztvere būs visai virspusēja un arī koncentrēšanās uz kaut ko vienu būs apgrūtinoša, jo katrs sīks traucēklis no malas viegli novērsīs uzmanību. Strādājot ar papīriem un dokumentiem, tas tiks darīts steigā, paralēli ēdot maizītes vai klausoties mūziku. Tāpēc vēlams dokumentus, referātus un kursa darbus pirms iesniegšanas vēlreiz pārskatīt un izlabot neuzmanības kļūdas, pārliecināties, vai informācijas avots ir patiess, kā arī apskatīties, vai kaut kur nav izkritusi un aizmirsusies kāda dokumenta lapa.

Diena, kad mentālā aktivitāte būs topā, ir 1. jūnijs, jo prāta planēta Merkurs veidos labvēlīgu aspektu ar darboties gribošo Marsu. Šajā dienā spēja koncentrēties stipri pieaugs, vieglāk fokusēsimies uz mērķi un raitāk darīsim visādas lietas. Pieaugs izlēmība. Šī ir laba diena, kad rakstīt kursa darbus, uzstāties ar ziņojumiem, aktīvi darboties saimniecībā. Var būvēt jaunu nojumi, piemēram. Turklāt šajā dienā Mēness atradīsies Mežāža zīmē, kas tikai pastiprinās pienākuma apziņu un spēju iedziļināties sarežģītu jautājumu risināšanā. Prevalēs racionālā domāšana.

Diena, kad apziņa būs visvairāk "izplūdusi", ir 6. jūnijs, kad Merkurs veidos saspringtu aspektu ar ilūziju planētu Neptūnu. Šajā dienā viegli varam kļūt par krāpnieku upuriem. Jāvairās no melošanas, aprunāšanas un iesaistīšanās intrigās. Grūtāk būs uztvert citu cilvēku sniegtās instrukcijas, un var rasties pārpratumi komunikācijā un lietišķajos kontaktos. Taču iztēle – tā gan darbosies uz pilnu klapi. Saasināsies smalkā uztvere, kas varbūt palīdzēs māksliniekiem, taču pārējiem cilvēkiem var likt saskatīt zemtekstus tur, kur to nemaz nav. Uztveres jūtīgums liks uzburt galvā "ainiņas", kas neatbilst realitātei. Šajā dienā ir iespējams raudulīgums un sevis žēlošana, jo arī Mēness atradīsies jūtīgajā Zivju zīmē. Šī diena vairāk piemērota mākslas un kino baudīšanai, nekā matemātiski sarežģītu uzdevumu risināšanai vai saimniecisku darbu veikšanai. No alkohola lietošanas labāk būtu atturēties.