Planētu kustība jūniju sadala divās pēc ilguma teju vienādās, bet pēc noskaņas – ļoti dažādās daļās. Pirmo mēneša pusi akcents būs uz ģimeniskumu, tradīcijām, retro ( Venera šajā laikā ir Vēzī ), savukārt otrajā jūnija pusē Lauvas ietekmē vēriens kļūs "princesīgāks" un "karaliskāks", kā jau to paģēr šī zīme. Līdz ar to pucēšanās būs viena no prioritātēm!