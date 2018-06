Taro jūnijā mums iesaka ļaut vaļu emocijām

Ne čiku, ne grabu, kad gads sagaidījis ziedu mēneša apskāvienus. Šajā mēnesī tev ir apzināti jāļauj vaļa savām emocijām. Šis nebūt nav īstais laiks, lai turpinātu klusēt, gluži otrādi – pasaulei ir jādzird, jāredz un jājūt tava attieksme par tev svarīgām lietām. Vai tas būtu tavs mīļotais cilvēks, tavi bērni, vecāki, darba kolēģi vai pat cilvēki, kurus labāk redzētu ejam, nevis nākam, – neturi sveci zem pūra, ļauj vaļu emocijām!

Jūnija notikumus ietekmēs cilvēku emocionālais fons, kā arī spēja palūkot uz visu no citas prizmas. Nesasteidz notikumus, lēmumus pieņem ar skaidru galvu. Iespējams, lai spertu pareizāko soli, nāksies iedziļināties faktu analīzē vai būs jāiegūst papildu zināšanas. Starp citu, šis būs labs laiks, lai papildinātu savu zināšanu krātuvi, lai saliktu pa plauktiņiem lietas un faktus, lai atsijātu graudus no pelavām. Nesteidzies šomēnes – tev viss izdosies! Paļaujies uz sevi un savu intuīciju! Neatliec uz rītdienu to, ko vari izdarīt vēl šodien. Ja vēlies, lai mēnesis noslēgtos ar plusa zīmi, tev jāspēj nospraust konkrēti mērķi un uz tiem tiekties, apejot vēlmi paslinkot un sabiezināt krāsas.

Veselības jomā ieteicamas ūdens procedūras un moža gara uzturēšana. Sasirgušajiem sagaidām mierīga, rāma atlabšana. Ieteicamas meditatīvas prakses, lai nomierinātu garu un atjaunotu sevī harmoniju. Uzturies vairāk svaigā gaisā!

Darba un finanšu jomā iespējamas pārmaiņas. Jauni biznesa kontakti, jaunas darba iespējas, jauni projekti, bet tas viss vairāk būs idejas līmenī. Lai izvairītos no iespējamas apkrāpšanas, pieej jautājumiem racionāli un izvairies rīkoties, paļaujoties uz citu godprātību. Izvairies no rozā brillēm un sapņu piļu būvēšanas – jo vēsāka un nosvērtāka būs pieeja, jo skaidrāk redzēsi reālās iespējas. Nesteidz tērēt naudu, pirms tā nopelnīta.

Attiecību jomā nāksies saskarties ar skarbāku vārdu pārmaiņu, nesaprašanos, jo katra no pusēm vēlēsies aizstāvēt savu pozīciju, jo uzskatīs par vienīgo pareizo. Ieklausies savā partnerī, izproti otra vajadzības un izej uz kompromisiem, atrodi abpusēji izdevīgu risinājumu. Iespējams, attiecības tiks risinātas no dažādiem pozīciju augstumiem, tāpēc ir svarīgi, lai attiecību risināšanas brīdī abi partneri panāktos viens otram pretī.

Aicinu tevi šomēnes saskatīti skaistumu kā sevī, tā arī apkārtējos un dabas norisēs. Runā caur sirdi. Ļauj uzplaukt emocijām un mīlestībai. Šomēnes tev tiek dota iespēja sākt kaut ko jaunu un skaistu. Padomā, kas var likt uzplaukt tavai dvēselei, un rīkojies!

Lai tev viss izdodas!