No 27. jūnija līdz 13. augustam enerģijas, aktivitātes un darba planēta Marss maina savu kustības virzienu uz retrogrādu. Tas ir, no Zemes skatoties, Marss dosies atpakaļgaitā, liekot arī mums pārskatīt jebšu vēlreiz iziet cauri notikumiem un aktivitātēm, kas mūsu dzīvē risinājās kopš 11. maija.

Ko nozīmē iziet cauri notikumiem? Tas nozīmē tos pārskatīt, pārdomāt, aplūkot no cita skatu punkta un izvērtēt, vai viss tika darīts pareizi, vai nevajag ko uzlabot, mainīt vai pārtaisīt. Daudzi notikumi paši liks atgriezties šajā periodā – vienalga, vai mēs to vēlamies vai nē. Nu ko, Ūdensvīrs no mums prasa izpausties nestandarta veidā, izmantojot kādu īpašu pieeju, kreativitāti, tad izmantosim to!

Šajā laikā jābūt uzmanīgiem ar "marsiskajām" izpausmēm – dusmām, pārgalvību pie stūres un sportošanu, jo varam nerast iespēju to darīt sociāli pieņemamā veidā. Piemēram, dusmas, uz iekšu vērstas un uzkrātas kā tāds negaisa mākonis, pēkšņi uz āru var nākt kā zibens no skaidrām debesīm vai arī radīt nevajadzīgas galvassāpes. Būs jāmācās pareizi izprast savu iekšējos impulsus un pareizi ar tiem strādāt.

Nav vēlams sākt neko jaunu, ja vien tas nav saistīts ar lietu otrreizējo pārstrādi, uzņēmuma reorganizāciju, renovāciju vai kādu trūkumu novēršanu.

Arī autovadītājiem pie stūres jābūt īpaši vērīgiem un uzmanīgiem, toties laiks ir ideāli piemērots transportlīdzekļa remontam un nodošanai servisā, jo tam var atklāt trūkumus, kas iepriekš palaisti garām!

Īsi un konkrēti – kas gaidāms šajā laikā?

Pārskatām nozīmīgus notikumus kopš 11. maija.

Varam renovēt, rekonstruēt, uzlabot to, ko nevarējām izdarīt līdz šim.

Pārskatīt attieksmi pret darbu, mainīt, papildināt esošo darba līgumu.

Pārskatīt savu dalību sabiedriskajos pasākumos, organizācijās un pulciņos

Ieteicams darboties nestandarta veidā, izmantojot savu kreativitāti, radošo potenciālu.

Pārskatīt inovāciju nozīmi, atsijāt graudus no pelavām.

Pārskatīt savu attieksmi pret saistībām, neatkarību, brīvības mīlestību un atturīgu vēsumu.

Ieteicams pārbaudīt savas zināšanas – vai tiešām es zinu visu un vislabāk?

Pārskatīt attieksmi pret savu spontanitāti un rīcību.

Var uzrasties seni draugi un paziņas, iepriekšējo darbu kolēģi, un varam skatīt tos citā gaismā.

Svarīgi ir prast arī atpūsties un nepārkarsēt prātu ar nemitīgām domām un prāta shēmām.

Pastāv risks pārāk ieciklēties uz kādu jautājumu, nespēt izkāpt no situācijas, kurā esam kā iestiguši.

Lai vai kā, atceramies, ka Ūdensvīrs mīl humoru, tādēļ ņemsim to talkā! Tas gan ne vienmēr atrisinās situāciju, bet uzkrājušos spriedzi mazinās gan. Lai izdodas!