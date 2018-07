Izballējusies pa karalisko Lauvas zīmi, 10. jūlijā Venera apņēmīgi iesoļos Jaunavas zīmē. Jau pirmajās dienās, atrodoties praktiskajā, aprēķinus mīlošajā Zemes zīmē, Venera veidos lieliskus aspektus ar divām lielajām planētām – karmas pārvaldnieku Saturnu un inovāciju meistaru Urānu. Tas pamatīgi sazemēs un saliks pa vietām iepriekšējā periodā sāktās attiecības, arī naudas vai biznesa lietas. Pēc kārtīgas ballītes vienmēr nākas pamosties, saprotot, ka pienācis laiks pastrādāt.

Kaut gan Venera Jaunavas zīmē ir kritusi (tātad nejūtas omulīgi), šajā periodā tai veidosies vairāki labvēlīgi aspekti ar pārējām planētām. Tāpēc laiks līdz pat 7. augustam solās būt samērā produktīvs.

Vēlos arī agādināt, ka šajā periodā gaidāmi divi aptumsumi – 13. jūlijā daļējs Saules aptumsums un 27. jūlijā – pilns Mēness aptumsums. Tas nozīmē, ka varam saskarties ar nozīmīgu lietu risināšanu. Iespējams, kāds notikums vai attiecības beigsies, lai dotu vietu jaunam sākumam.

Venera Jaunavas zīmē attiecībās grib visu izrēķināt, saskaitīt, saprast ar prātu. Reizēm tas pat nav slikti, ja ilgstošā laika periodā dzīvo ilūziju uzburtā mīlas mākonī vai idealizē savu otro pusīti.

Šajā zīmē valda uzskats, ka skaists ir tas, kas ir tīrs un kārtīgs. Tas nozīmē ka arī mode vai apģērbs, ko nosaka Veneras atrašanās Jaunavas zīmē, būs vairāk pielāgots ērtībām un funkcionalitātei, nevis krāšņam dizainam.

Šī tipa cilvēkus vienmēr redzēsim ļoti vienkārši, kārtīgi, klasiski ģērbtus. Tāpēc šajā periodā līdz pat 7. augustam (kad Venera beidzot jutīsies lieliski, jo ieies sev tuvajā Svaru zīmē) gan attiecībās, gan naudas lietās, gan modē un ģērbšanās stilā dominēs darījumu stils, lietišķa pieeja. Kosmētika tiks izmantota minimāli vai vispār netiks lietota. Ņemot vērā to, ka ir vasaras vidus, tas nav nemaz tik slikti – būt tuvāk dabiskajam, dabai draudzīgai domāšanai.

Tiecoties pēc perfekcijas, kas arī ir viena no Jaunavai raksturīgām iezīmēm, brīžiem varam krist galējībās. Pārspīlējot partnera vai apkārtējo cilvēku trūkumus, bieži vien kritizējam citus par to, kas pašiem ir aktuāli vai ar ko netiekam galā sevī. Tātad, ja kādā cilvēkā kaut kas ļoti kaitina, sākam ar sevi, mēģinām saprast, kas tad tieši ir tas, kas manī izsauc šādu reakciju. Atceramies tautas parunu: "Otra acī skabargu redz, pats savā baļķi neredz." Kaut kur uz to pusi var vilkt...

Vēsa Jaunavas attieksme jūtu dzīvē nenozīmē, ka mīlestības nav. Šeit mīlestība tiek apliecināta ar darbiem, kalpošanu otram cilvēkam. Tāpēc neceram un negaidām lielus rožu klēpjus vai dāsnas dāvanas, bet protam novērtēt arī nomazgātu mašīnu, salabotu krānu, nopļautu zālienu un daudzas, daudzas citas lietas, bez kurām mūsu ikdienas dzīve būtu daudz neērtāka. Jaunavas prot parūpēties un būt blakus tad, kad to visvairāk vajag.

Tiem kuriem ir atvaļinājumu laiks, noteikti gribēsies rūpēties par veselību, veicot to uzlabojošas procedūras, liekot augļu un ogu maskas. Un neaizmirstiet par dabisko pedikīru, veicot garas pastaigas pludmales smiltīs.