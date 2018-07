Paturot prātā, ka, no vēdiskās astroloģijas viedokļa, aptumšanā raudzīties itin nemaz nav vēlams, tomēr jāpasaka, ka naktī no 27. uz 28. jūliju tas būs redzams Eiropā, Āfrikā, Āzijā, Austrālijā un Indijas okeānā, un arī Latvijā. Tiesa – ne no sākuma (aptumsuma daļējā fāze sāksies pulksten 21.24, kad debesis vēl ir gaišas – saulriets ir 21.46). Maksimālā fāze būs pulksten 23.22, kad Mēness būs pakāpies redzamā augstumā.

Kas šo laiku raksturo no astroloģijas viedokļa? Lūk, īsumā par to, "kas gaisā" un no tā varam secināt, kādi dzinuļi darbosies mūsos un kādas vēsmas atbalstīs.

Šis aptumsums notiek Ūdensvīra zīmē, un Ūdensvīra pārvaldnieks Urāns ir slavens dumpinieks, pārmaiņu iniciators un brīvības cīnītājs. Šajās dienās Urāns (atrodas Vērsī) ir harmoniskās attiecībās ar Saturnu (pašlaik Mežāzī), kas atbalsta izplānotas un pamatotas pārmaiņas dažādās struktūrās. Urāna saspringtās attiecības (kvadrāts) ar Mēnesi un Sauli kūda, urda un paģēr pārmaiņas, liek iekšēji dīdīties un saņemties iziet no savas komforta zonas. Ja neņemsi grožus savās rokās, dzīve var kaut ko izmainīt tavā vietā, un diezin vai tev tas patiks!

Mēness pāris stundu pirms aptumsuma maksimuma brīža veido savienojumu ar Marsu, akcentējot vīrišķās enerģijas tēmu. (Starp citu, arī Marss tik spilgti redzams ir reti – astronomi stāsta, ka iepriekšējā reizē tas bija pirms 15 gadiem, nākamreiz būs 2020. gadā un tad – tikai 2033. gadā.)

Šajā laikā Venera ir praktiskajā Jaunavas zīmē, un tu spēj palūkoties uz norisēm savā dzīvē bez rozā brillēm un bez pārmērīga sentimenta un izplūšanas puņķos un asarās. Turklāt Venerai šajā laikā ir draudzīgs aspekts ar paradigmu mainītāju Plutonu. Vēl viens arguments par labu pārmaiņām!

Vēl – ir svaigi sākusies Merkura cilpa – labs laiks revīzijai un savu pagātnes misēkļu apzināšanai un labošanai. Šajā laikā mēs varam atskatīties uz strupceļā iegājušām (vai aizlaistām) attiecībām un secināt, vai tās mums ir vajadzīgas. Pie izdevības piebildīšu, ka Merkura cilpa ilgs līdz 19. augustam.

Fonā ir draudzīgs aspekts starp vēl diviem lielajiem planetārajiem spēlētājiem – lielās laimes patronu Jupiteru un jūras, iztēles un intuīcijas valdoni Neptūnu. Var teikt, ka lielā laime atnāk pa jūru...

Šajā Mēness aptumsumā ir ļoti spēcīgs laiks arī no rituālu maģijas viedokļa. Tiesa, enerģijas šajā laikā ir ārkārtīgi jaudīgas, un tās var valdīt tikai drosmīgie un pārliecinātie. Bet – kāpēc lai mēs tādi nebūtu? Šis laiks labāk der, lai "notīrītu tāfeli" – tiktu vaļā no piesaistēm, bailēm, šaubām, ieciklēšanās, neproduktīviem uzskatiem un attiecībām, iztukšojoša un veselību bojājoša darba, pat no liekā svara šajā dzīvē! Tas ir dziļš darbs ar sevi – bet tas jau tevi nepārsteidz, vai ne?

Atkārtoju – šis ir laiks, lai "notīrītu tāfeli", nevis, lai rakstītu uz tās kaut ko jaunu. Gan jau būs datumi arī jauno plānu kalšanai! Bet šajā reizē izdomā, kas ir tas, ko nāktu par labu atlaist, un pameditē par to vai sarīko savu rituālu!

Te būs daži rituāli ierosmei.