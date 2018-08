Izdzīvojusies pa dažādām sev draudzīgām un ne tik draudzīgām zīmēm, 7. augustā Venera pāries Svaru zīmē. Svaru zīme ir viena no zodiaka vietām, kur tā jūtas vislabāk. Tomēr, neskatoties uz labo atrašanos zīmē, Venerai veidosies saspringti aspekti ar pārējiem debesu spēlētājiem. Tas, protams, situāciju sarežģī. Bet – par visu pēc kārtas.

Venera Svaros runā par attiecībām savā vistīrākajā veidā. Tā veicina harmoniju, līdzsvaru, paceļot mīlestību, savstarpējo sapratni un harmonijas veicināšanu prioritāšu priekšplānā. Šajā periodā sievietēm uzlabosies gaumes izjūta, būs vēlme sarežģītas lietas risināt mierīgā, kompromisu ceļā. Cits jautājums ir, ko par to visu saka un domā stiprā dzimuma pārstāvji. Marss ir spēcīgs, bet tas atrodas retrogrādā stāvoklī līdz pat 27. augustam un veidos gan harmoniskus, gan spiedzes aspektus ar Veneru. Tas nozīmē, ka visu augusta mēnesi karsto ballīšu, mīlas dēku un piedzīvojumu meklējumi pavisam noteikti būs aktuāli.

Pašās pirmajās dienās – 7. un 8. augustā – Venerai veidosies harmonisks aspekts ar Marsu, kurš jau pavisam drīz, 9. un 10. augustā, pāraugs spriedzes aspektā ar Saturnu. Tas mīlas kvēli un skaistos mirkļus atvēsinās ar kādu skarbu realitātes piegaršu. Tāpēc šajās dienās sāktās attiecības var veidoties ne tā, kā sākumā ieplānots vai iecerēts. Šādos brīžos iespējams satikt mīļotos no pagātnes, cerot, ka tie būs mainījušies vai pārdomājuši savas izdarītās kļūdas. Iespējams, ka tā arī būs, bet uz to nevajadzētu ļoti paļauties. Kā tautā saka – cāļus skaita rudenī. Rezumē – iepazīties var, attiecības risināt var, bet jāpatur prātā tas, ka situācija ir nestabila un nekam nav nekādas garantijas. Sieviešu gudrība šajā periodā līdz pat 9. septembrim, kad Venera pāries Skorpiona zīmē, būtu atrast zelta vidusceļu jebkurā, arī it kā sākumā pilnīgi bezcerīgā situācijā.

Pucējies, iepērcies, lutini sevi, priecājies par skaisto sevī un citos. Katru dienu pasaki savam spoguļa attēlam: "Cik labi tu šodien izskaties!"

Lielākus pirkumus labāk veikt pēc 19. augusta, lai samazinātu risku kļūdīties.

Tas pats attiecas uz darījumiem, līgumiem, vienošanām, visu, kur iesaistītas juridiskas attiecības. Vislabāk biznesa lietas un citas ar naudu saistītas aktivitātes sākt kārtot septembra sākumā.

26. augustā vēl viens spriedzes aspekts ar Plutonu, kurš var radīt sajūtu, ka tiek atņemts kaut kas patiesi dārgs un tuvs. Šis ir brīdis, kad jāļaujas emocijām. Ja gribas raudāt, vajag to darīt un tā kārtīgi. Var, protams, arī iet peldēties, izpērties kārtīgā lauku pirtiņā vai iedzert kādu glāzi vīna kopā ar draudzenēm, bet visu ar mēru.

Periods noslēgsies 9. septembrī ar kvēlu izlādi. Starp sievišķo un vīrišķo enerģiju radīsies kulminējošas situācijas, kuras gala rezultātā saliks visus punktus uz i. Pēc tam daudzas lietas nostāsies savās vietās.

Perioda galvenās atziņas – brīžos, kad gribas gaudot uz Mēnesi, padomā, vai tiešām viss ir tik slikti. Brīžiem, nespējot novērtēt galvenās prioritātes, paši radām sev problēmas tur, kur tās nemaz neeksistē vai ir pavisam viegli risināmas.

Dzīve ir skaista!