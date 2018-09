Septembris paies ieturētās, rāmās, nesteidzīgās enerģijās – prāts valdīs pār jūtām. Tas gan nenozīmēs, ka jūtas izpaliks, nebūt nē, bet tās paliks rūpīgi apslēptas aiz nosvērtās un nosacīti bezemocionālās fasādes.

Paļaujies uz sevi, savu spriest un rīkoties spēju, koncentrē visu savu uzmanību uz konkrēti darāmo darbu. Spēsi iziet no konflikta zonas vai vismaz distancēties no tās. Būs salīdzinoši vieglāk atbrīvoties no emocionāli negatīvām piesaistēm. Iespējams, pievērsīsies pašanalīzei. Šis nav tas mēnesis, kad vari atļauties būt bezrūpīgs, spēlēt upura lomu vai dzīvot ilūzijās, sagrozot reālos faktus. Tev šomēnes stingri jāturas pie nospraustā mērķa sasniegšanas un jānes atbildība par visu, ko domā, runā un dari!

Attiecību jomā viss būs lieliski, ja līdzās tev spēs noturēt vai tieši tu spēsi noturēt augstu latiņu savstarpējās attiecībās, – augstu tiks godātas tādas vērtības, kā spēks tā visdažādākajās nozīmēs, atbildība, drošsirdība, autoritātes atzīšana, uzticība un citas tikpat stipras iezīmes. Turi godā vīrieti, izcel viņa stiprās puses, sniedz viņam vai pieņem viņa atbalstu. Attiecies pret citiem tā, kā vēlies, lai viņi attiecas pret tevi.





Darbs, bizness un finanses šomēnes prasīs no tevis nestandarta domāšanu un iziešanu no ierastajiem rāmjiem. Paveras diezgan droša iespēja, ka saskarsies ar viltību. Ja esi godīgs laukuma spēlētājs, parūpējies, lai tavi darba augļi būtu rūpīgi nosargāti un lai kāds cits nepasteidzas novākt tavu ražu. Bet varbūt tieši tev var nākties pielietot viltīgas darbības, lai apietu šķēršļus un atrisinātu sarežģītākus darba momentus? Iespējams apmāns, nerēķināšanās ar vairākuma viedokli, neturēti solījumi un faktu sagrozīšana, tāpēc vēlreiz akcentēju nepieciešamību šomēnes uzticēties tikai sev un savam veselajam saprātam.

Veselības jomā šomēnes krasi pasliktinājumi nav gaidāmi, gluži otrādi – sasirgušajiem gaidāma veselības stāvokļa uzlabošanās. Var saasināties alerģijas, atsevišķos gadījumos – aktualizēsies atkarība no alkohola. Ieteicamas ūdens procedūras, skaistumkopšana un dažādas attīrīšanās procedūras. Jāpiedomā pie jautājuma par veselīga dzīvesveida aktualizēšanu savā dzīvē.

Lai šomēnes no dzīves sasniegtu maksimumu, neļaujies blakusapstākļiem novērst tavu uzmanību no būtiskā, koncentrējies uz nospraustajiem mērķiem, turi acis vaļā un turi roku uz pulsa – tev ir reālas iespējas uzlabot savu situāciju un panākt sev vēlamo. Jautājums tikai – ko esi gatavs darīt, lai sasniegtu savas virsotnes un vai esi gatavs tās sasniegt paša spēkiem?