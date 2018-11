Attīstības, izaugsmes un optimisma planēta Jupiters, kas astroloģijā skaitās visvairāk labumus nesošā planēta, tuvākā gada laikā atradīsies savā spēka pozīcijā – Strēlnieka zīmē. Jupiters pārvalda Strēlnieka zīmi un jūtas tur kā mājās, tāpēc ar šo Jupitera pozīciju tiek saistīta veiksme naudas lietās un daudz jaunu iespēju. Strēlnieka zīmē Jupiters atradīsies no 8. novembra līdz 2019. gada 2. decembrim.

Jupiters ir saistīts ar tādām jomām kā ārzemes, reliģija, filozofija, izdevējdarbība, finanšu un izglītības jautājumi. Jupitera (un arī Strēlnieka zīmes) izpausmes ir spēja redzēt lietu kopumu, abstraktā domāšana, garīgā ceļa meklējumi un tieksme uz attīstību.

Kamēr Jupiters atradīsies Strēlnieka zīmē, tas mudinās meklēt zināšanas un dziļāku, pilnīgāku lietu izpratni. Tas var izpausties kā palielināta interese par augstākās izglītības iegūšanu un svešvalodu apguvi, pastiprināta vēlme ceļot, iepazīt svešas kultūras un paplašināt savus apziņas horizontus.

Ne Jupiters, ne Strēlnieka zīme nemīl rutīnu, sīkumainību un iedziļināšanos detaļās. Svarīgāk par atsevišķiem faktiem un datiem šķitīs "lielā bilde", koncepcija, uzskatu kopums. Lielāka nozīme būs tam, kam mēs ticam, nevis tam, ko mēs reāli zinām. Līdz ar to šis būs svarīgs gads, kad spēsim atmest pieredzes diktētos aizspriedumus, kas mūs paralizē un ierobežo. Instinktīva kļūs vēlme izkļūt no "kastītes", un tā mums diktēs drosmīgāku un spontānāku pieeju lietām. Strēlnieks pavērs jaunu redzesloka plašumu, parādīs mums jaunas nākotnes ainas, aicinās iekarot jaunus horizontus. Būs labas iespējas attīstīt jaunus projektus, sākt biznesus, palielināt ienākumus utt. Jupiters Strēlniekā ļaus saskatīt iespējas, kurs agrāk nespējām ieraudzīt. Vieglāk būs noticēt savām nākotnes vīzijām, un šī ticība kalpos par lielisku motivāciju ceļā uz mērķi.

Darbiniekus varēs motivēt ar iedvesmu, parādot viņiem skaistu nākotnes vīziju. Pieprasīti būs personības attīstības treniņi, populārāks varētu kļūt koučings.

Valstiskā līmenī radīsies iespējas sakārtot starptautiskos sakarus kultūras, zinātnes un ekonomikas jomā. Var tikt risināti jautājumi, kuros ir iesaistītas vairāku valstu intereses. Tiks slēgtas starptautiskas vienošanās un līgumi. Liels potenciāls būs izglītības, zinātnes un kultūras attīstībai. Modē būs humanitārās zinātnes. Var pieaugt izdoto grāmatu apjoms, interese par filozofiska rakstura un reliģisko literatūru, vārdnīcām, enciklopēdijām.

Uzmanību: pirms priecāties un ļauties Jupitera radītajai ekspansijai, tomēr būtu vērtīgi pievērst uzmanību tā mijiedarbībai ar citām panētām, proti:

no 2018. gada 13. decembra līdz 2019. gada 18. februārim ar kulmināciju ap 13. janvāri,

no 2019. gada 27. aprīļa līdz 21. oktobrim ar kulmināciju ap 16. jūniju un 21. septembri

Jupiters veidos saspringtu aspektu ar ilūziju planētu Neptūnu.

Šajā laikā vēl jo vairāk samazināsies praktiskums, bet pastiprināsies ļaušanās sapņiem un ilūzijām, un šī parādība var ieņemt arī visai destruktīvu formu. Neptūna ietekmē mēs varam kļūt tik ļoti pārņemti ar savu vīziju, ka viegli zaudēt realitātes sajūtu. Viegli kļūt pasīviem, paļaujoties uz veiksmi vai Augstāko spēku labvēlību. Vēlme sasniegt vēlamo rezultātu var būt tik liela, ka neveiksmes gadījumā sekos milzīga vilšanās.

Lai no tā izvairītos, nepieciešams apzināti izvērtēt savu situāciju, izejot no atbildības pozīcijas un nezaudējot modrību. Lai gūtu panākumus, ir ne tikai jāsapņo, bet arī jārīkojas. Bet jārīkojas ir gudri un nevajag pārspīlēt! Pārlieks optimisms un neadekvāts savu spēju novērtējums var būt nevietā. Slinkuma un nevērības dēļ varam palaist garām kaut kādas izdevības. Tāpat nevajadzētu pieņemt nepārdomātus, nereālus lēmumus.

Diemžēl šā aspekta ietekmē mēs kļūstam lētticīgāki, vieglāk pakļaujami krāpniecībai, un ir tendence nepareizi plānot finanses. Šajā laikā vajadzētu izvairīties no azartspēlēm. Nevēlama ir iesaistīšanās kaut kādas sektās un ātras peļņas shēmās. Ar kapitālieguldījumiem var būt riskanti. Paļauties vajadzētu tikai uz pārbaudītiem cilvēkiem.

Šā aspekta iespaidā vairojas interese par apdullinošajām vielām (alkoholu, narkotikām), jo pastiprinās vēlme aizbēgt no atbildības un realitātes. Cilvēkus var piemeklēt garīgā krīze. Jāievēro piesardzība peldoties, var palielināties neuzmanība ūdenī.

Laikā no 2019. gada 11. aprīļa līdz 12. augustam Jupiters būs retrogrāds. Retrogrādais periods pārklās Strēlnieka zīmi no 14. līdz 24. grādam, tāpēc tos cilvēkus, kuriem dzimšanas horoskopā atrodas planētas šajos grādos, Jupiters ietekmēs spēcīgāk un ilgstošāk, liekot jo īpaši pārvērtēt savu pasaules redzējumu un dodot iespēju attīstīt to jomu, par kuru atbild Jupitera skartā planēta.

Jupiters vienā zodiaka zīmē uzturas aptuveni 12 mēnešus. Iepriekšējā reize, kad Jupiters atradās Strēlniekā, bija no 2006. gada novembra līdz 2007. gada decembrim.