Чуть менее -31 градуса зарегистрировано в окрестностях Лудзы и Зилупе, -30 градусов — в окрестностях Мадоны и Резекне. По всей Латгале и Селии температура воздуха опустилась ниже -25 градусов.
В Айзкраукле, Огре и Гаркалне температура воздуха составила -26,-28 градусов, а до отметки -24,-25 градусов она опустилась во многих регионах Видземе, местами в Курземе и Земгале.
Теплее всего в субботу утром было на Курземском побережье, где термометры показывали -8,-12 градусов.
В Риге температура воздуха сегодня составляет -17,-19 градусов, но при ветре скоростью 3-6 метра в секунду она соответствует -25 градусам.
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