В субботу утром во многих районах Латгале, в Селии и ближайших к ним краях Видземе температура воздуха опустилась до -28,-31 градуса, свидетельствуют данные предприятия Latvijas Valsts ceļi и Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Чуть менее -31 градуса зарегистрировано в окрестностях Лудзы и Зилупе, -30 градусов — в окрестностях Мадоны и Резекне. По всей Латгале и Селии температура воздуха опустилась ниже -25 градусов.

В Айзкраукле, Огре и Гаркалне температура воздуха составила -26,-28 градусов, а до отметки -24,-25 градусов она опустилась во многих регионах Видземе, местами в Курземе и Земгале.

Теплее всего в субботу утром было на Курземском побережье, где термометры показывали -8,-12 градусов.

В Риге температура воздуха сегодня составляет -17,-19 градусов, но при ветре скоростью 3-6 метра в секунду она соответствует -25 градусам.

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