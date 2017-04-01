На остальной территории страны температура воздуха поднимется до +5...+15 градусов, прохладнее всего будет на востоке, где сохранится пасмурная погода. Будет дуть умеренный южный ветер, местами возможны кратковременные дожди.
В Риге также возможен кратковременный дождь, временами выглянет солнце. Температура воздуха ближе к вечеру поднимется до +17 градусов.
Прогноз погоды: ежедневные новости о погоде, поиск прогнозов по городам, точная информация о температуре воздуха, скорости и направлении ветра, осадках и атмосферном давлении.