С 1 июня в Латвии было только двое суток, когда на всей территории страны не шел дождь, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Таким образом, из прошедших 48 летних дней дождь лил 46 дней, в большинстве случаев — не по всей Латвии, но в каждом конкретном месте осадки в среднем были 27 дней.

Как отмечают метеорологи, прошлое лето тоже было довольно дождливым — начиная с Лиго и до конца августа дождь в Латвии шел каждый день.

По прогнозу Global Forecast System, в оставшиеся дни этой неделе дождя почти не будет, но со следующей недели ливни возобновятся.

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