Исследовав селезенку свиньи, зарезанной хозяевами 12 января, латвийский фенолог Вилис Букшс пришел к выводу, что зима в феврале будет сравнительно мягкой, без сильных морозов, а в конце марта может стремительно настать весна. "Селезенка однородная и длинная, без выраженных утолщений, только в конце внезапный надрыв", - пояснил Букшс, добавив, что, согласно латышским народным поверьям, февраль является Месяцем черного ворона.

Также прогноз погоды на февраль народному синоптику подсказали наблюдения за природой 20 августа - по этому дню можно судить о том, какой природа будет во второй месяц зимы. Августовский день выдался солнечным и сравнительно жарким, что означает сухой февраль, с похолоданием к середине месяца, однако затем возможны значительные осадки.

"Когда полнолуние пойдет на убыль, в ясные ночи мороз может превышать -20 градусов. Во второй половине февраля погода станет переменчивой, пойдут дни с оттепелью. Под конец месяца южный ветер разгонит облака, солнышко улыбнется, люди почувствуют приближение весны", - пишет Букшс.

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