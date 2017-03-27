"Если зима прошла при переменчивой погоде - как это было в этом году - то и весна будет непостоянной и преподнесет различные сюрпризы", - предупреждает латгальский фенолог Вилис Букшс. По его словам, народные приметы гласят, что погода весной будет такой же, как на 1 марта. "На восточном приграничье день выдался облачным, теплым, но с небольшим дождиком. В общем, весна может быть теплой и в основном сухой", - рассказывает Букшс.

С 25 марта начался период, который латышские язычники называли Весенней Марой - в этом году он ознаменует "приход настоящей весны", когда днем воздух будет прогреваться до +15 градусов. При этом ветер зачастую будет восточным и юго-восточным, что "принесет небольшой морозец по ночам", поясняет фенолог.

В первой половине апреля, до католической Пасхи (16 апреля) погода также будет переменчивой. Солнечные дни будут сменяться краткосрочными осадками, однако вторая половина месяца будет солнечной и по-весеннему теплой. В свою очередь, май выдастся богатым на осадки - возможен и град.

Грядущее лето, по словам Букшса, ожидается более теплым и сухим, чем предыдущее. "В первой половине июня кое-где возможны даже заморозки под утро. В июле часты будут дожди с громом и ветры с юго-запада. Август же обещает быть теплее, чем годом ранее", - предсказал Букшс.

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