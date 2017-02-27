В начале марта будет стоять весенняя погода. Так, в районе 6 марта днем воздух будет прогреваться до +8..+9 градусов, также ожидаются кратковременные осадки.

В середине марта погода изменится, по ночам вновь ожидаются заморозки, а днем — оттепель. Вероятен снег, мокрый снег и дождь. На дорогах — обледенение.

Ближе к 19 марта станет еще прохладнее, ночью столбик термометра будет опускаться до отметки в -12..-15 градусов. Зима вновь заявит о себе, но ненадолго.

Резкое потепление прогнозируется после 25 марта. К концу марта местами днем воздух будет прогреваться до +10..+12 градусов, будет солнечно и сухо. Именно в этот период активно начнут возвращаться перелетные птицы.

В апреле также будет по-весеннему тепло, хотя по ночам еще возможны заморозки. Существенно погода изменится только после Пасхи.

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