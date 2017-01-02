Несмотря на прогнозы синоптиков, которые прогнозируют резкое похолодание до -20 на первой неделе января, фенолог Вилис Букшс обращает внимание на народные приметы, согласно которым "владыка зимы январь пройдет при переменчивой погоде и без сильного мороза".

Основываясь на наблюдениях, сделанных им 1 и 14 декабря прошлого года (эти дни Букшс называет "важными" в смысле предсказания погоды), холода в первой половине января будут небольшими либо умеренными, причем чередуясь с оттепелью.

"Если в начале месяца без особых осадков и небольшой морозец, то с 6 января могут начать чередоваться снег с дождем. С 14 по 20 января морозы на востоке Латвии могут достичь отметки в -20 градусов, однако ненадолго. Снежная погода с метелью установится к концу месяца, прогнозирует фенолог.

"В целом январь будет немного теплее обычного, примерно таким же, как и в предыдущие годы. Будет больше осадков. А следующие за ним февраль и март будут сравнительно зимними - как в плане температуры, так и в плане осадков", - пишет Букшс.

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