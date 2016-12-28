Согласно последним прогнозам, температура воздуха в новогоднюю ночь составит +4,+8 градусов, на большой части страны ожидается дождь, а в западных регионах - ветер до 13-18 метров в секунду.

2 января в Латвию начнут поступать холодные воздушные массы с севера. Во многих местах пройдет снег, местами сильный.

Температура воздуха в первую неделю января может опуститься ниже -10 градусов, местами - до -20 градусов. Однако существует вероятность, что страна окажется под влиянием циклона с Атлантики, который принесет метель и оттепель.

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