Рекорд побит в Лиепае, Павилосте и Вентспилсе, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
1 марта, первый день весны, будет в основном пасмурным, с дождями и туманом. В Курземе возможен дождь со снегом.
Температура ночью составит 0..+4, днем +3..+8 градуса.
В Риге будет пасмурно, температура ночью составит +2 градуса, днем воздух прогреется до +5.
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