Еще по крайней мере в течение шести ближайших ночей температура воздуха в Латвии будет ниже нулевой отметки, прогнозирует "Global Forecast System".

Прошедшей ночью температура воздуха во многих регионах страны опустилась до -3..-5 градусов.

Самая низкая температура воздуха ожидается с 16 по 20 апреля. В некоторые ночи мороз усилится до -6..-8 градусов, а дневная температура составит +2..+7 градусов.

В соответствии с последними прогнозами устойчивый снежный покров в Латвии все же не образуется. Циклон, которого ранее ждали в воскресенье, пройдет южнее, поэтом сильного снегопада, скорее всего, не будет.

17-20 апреля в Латвии могут быть побиты рекорды холода. До этого самая низкая температура воздуха, которая в эти дни была зарегистрирована в стране, составляла -8,3..-9,6 градуса в 1979 году.

На следующей неделе циклон может принести в Латвию более теплые воздушные массы, тем не менее конец месяца будет холоднее, чем обычно.

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